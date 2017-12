Služba, ktorá zabije Hotmail (?)

Denník SME dostal možnosť vyskúšať si e-mailovú službu Gmail od Google, ktorá bude verejne dostupná až o pár mesiacov – tu sú naše dojmy po dvoch týždňoch testovania.

7. máj 2004 o 0:20 Tomáš Bella



dostal možnosť si e-mailovú Google, ktorá bude dostupná až o pár – tu sú naše po týždňoch



Kľúčová novinka – zoraďovanie e-mailov do konverzácií

Gmail vás namiesto manipulácie s jednotlivými správami naučí pracovať s celými konverzáciami naraz – bez ohľadu na to, koľko e-mailov si s niekým k jednej téme vymeníte, v prijatých správach i v archíve sa zobrazujú len ako jedna položka a počet správ v konkrétnej konverzácii signalizuje len číslovka v zátvorke za menami diskutujúcich.







Toto je spočiatku dosť mätúce – ak chcete totiž konkrétnu správu vymazať alebo archivovať, presunú sa tam s ňou aj všetky súvisiace. (Je možné vymazať aj jednotlivú správu, táto voľba je však skrytá za miniatúrnym nápisom „Ďalšie možnosti“.) Na prvý pohľad vás možno zmätie aj to, že e-maily, ktoré ste sami odoslali, sa nachádzajú vo vašom inboxe.



V rámci jednej konverzácie môžu byť zaradené aj správy s rôznymi predmetmi – Gmail sa totiž riadi unikátnym ID správy, nie jej predmetom. Ak ste teda zvyknutý písať nové e-maily tak, že kliknete na Odpovedať na ľubovoľnú staršiu správu od konkrétneho človeka, aby ste nemuseli hľadať jeho e-mailovú adresu, budete mať problém – Gmail vám bude spájať aj správy, ktoré spolu vôbec nesúvisia.

Výhoda tohto systému sa ukazuje najmä keď si konkrétnu konverzáciu otvoríte a idete v nej pokračovať, písať nový e-mail. Nad oknom, do ktorého píšete, totiž vidíte predmet a prvých pár slov všetkých e-mailov, ktoré ste už na túto tému písali alebo naopak i:





Ak je e-mailov veľa, zobrazuje sa v podobe celého riadku len prvý a posledný:









Kliknutím na konkrétnu správu sa jej text okamžite rozbalí alebo opäť schová do lišty. Táto funkcia v podstate nahrádza zaužívanú prax citovať na konci každej odpovede e-mail, na ktorý odpovedáme. Pri dlhých konverzáciách šetrí množstvo času a je prudko návyková – po pár s Gmailom určite začnete podvedome hľadať konverzácie aj v bežnom e-mailovom programe.

(Zároveň si rýchlo odvyknete citovať pri odpovedi predchádzajúce e-maily, ak budete písať na @gmail.com konto – prijímateľ ich bude mať tak či tak zobrazené.)

Vyhľadávanie a "nálepky" (virtuálne adresáre)

Vyhľadávanie je kľúčovým prvkom Gmailu – ak budete mať v archíve, z ktorého podľa Google nemá zmysel nič vymazávať, tisícky e-mailov, iným rozumným spôsobom sa k nim nedostanete. Prehľadávanie správ je rovnako rýchle a jednoduché, ako vyhľadávanie na www.google.com; pre Slováka však môže byť problémom, že nedokáže pracovať s časťami slov (tak ako vyhľadávače v profesionálnych e-mailových programoch). Slová preto musíte zadávať presne v takom tvare, v akom boli napísané – užitočnosť fulltextového vyhľadávača priamo v textoch mailov v inom jazyku ako angličtine je tým znížená.



Druhou pomôckou na orientáciu v e-mailoch sú nálepky, funkciou identické s virtuálnymi adresármi v novej verzii Outlooku (na prvom obrázku v tomto článku vľavo dole). V Gmaili však existujú len virtuálne adresáre, sú to preto oveľa dôležitejšie. Správy môžu dostávať nálepky aj automaticky vďaka filtrom doručenej pošty, každá správa (vlastne konverzácia) ich môže mať aj viac.



Drobnosti majstrov

Okrem unikátneho systému konverzácií prináša Gmail aj množstvo drobných praktických vylepšení, ktoré výrazne spríjemňujú prácu s poštou.

ľudia, ktorým napíšete e-mail, sú automaticky pridaní do kontaktov. Ich zoznam sa teda rýchlo plní – Gmail preto ponúka možnosť zobraziť všetkých známych alebo len tých, ktorým píšete najčastejšie.

vo výpise e-mailov pod sebou sa prázdne miesto za kratším predmetom vyplní prvými slovami správy

výborne funguje automatické dopĺňanie adresy prijímateľa podľa adresára kontaktov – keď sa po pár zapísaných písmenách objaví žiadané meno, potvrdiť ho môžete kliknutím myšou alebo jednoducho stlačením tabulátora.

vo webmailoch unikátnym prvkom sú aj klávesové skratky, ktoré umožňujú rýchlejšiu manipuláciu s poštou. Ak ich chcete využívať, musíte ich najskôr ručne zapnúť.

časové pečiatky správ sa zobrazujú v ľudskej, nie počítačovej reči - „pred dvoma hodinami“ namiesto „6.5. 5:20 p.m.“

pokiaľ zatvoríte okno s webmailom bez odhlásenia sa (ale iné okno prehliadača zostane otvorené), neskôr vám stačí napísať adresu „gmail.com“ a ocitnete sa nie na prihlasovacej stránke, ale priamo v inboxe bez nutnosti opätovného prihlasovania.

každá schránka môže mať neobmedzené množstvo aliasov – stačí za prvú časť e-mailovej adresy pridať znak + a medzi tento znak a zavináč dopísať čokoľvek ďalšie

akékoľvek správy, staršie konverzácie či práve rozpísané nové e-maily, si môžete otvoriť aj v novom okne, ktoré sa podobá na bežné okno s novou správou v Outlooku. (Na druhej strane, Gmail v beta verzii zatiaľ vôbec neumožňuje uložiť si rozpísanú správu a vrátiť sa k nej neskôr.)

váš login a heslo sú pri prihlasovaní šifrované, čo pri iných webmailoch nie je bežné.



Na veľkosti záleží?

Nový princíp práce s poštou má priniesť aj 1000 megabajtov priestoru na poštu v každej schránke, čo je stonásobne viac, ako doteraz ponúkali najväčší poskytovatelia webmailu. Google tvrdí, že vďaka tomuto priestoru už nikdy nebudete musieť žiadne správy vymazávať. Približne gigabajt priestoru však rozhodne nepostačí na celoživotnú korešpondenciu – zatiaľ sme sa ale nedozvedeli, či je to od Google „posledná ponuka“, alebo či je to gigabajt len metafora „vždy dosť priestoru“ a perspektívne sa môže zvyšovať.



Problémom však budú aj doterajšie návyky - zvyknúť si na to, že pri e-mailoch netreba uvažovať, kam ich uložiť alebo či sa majú zmazať, ale jednoducho treba kliknúť na „archivovať“ (jediná voľba pri každom maily, ktorá je okamžite jedným kliknutím), nie je jednoduché. Aj demonštratívne vysvietený nápis „Využívate 10 megabajtov (1 %) z Vašich 1000 MB“ na nás totiž pôsobil znepokojujúco – ešte pred týždňom som mal len 9 MB, nebude mi schránka o chvíľu malá?

Volajú ma Blesk

Zrejme najprekvapujúcejšou vlastnosťou Gmailu, je zjavná hneď po pár minútach používania, je jeho neuveriteľne rýchla odozva. Systém je postavený na Jave (pripravuje sa aj HTML verzia) a na bežné akcie – zobrazenie e-mailu či okna pre napísanie odpovede – netreba vôbec čakať, sú takmer rovnako rýchle, ako pri práci vo Windows.

Pri bežnej práci si takisto takmer nevšimnete reklamy, kvôli ktorým je Gmail najčastejšie kritizovaný – zobrazujú sa vo zvislom stĺpci vpravo vedľa prijatých, avšak pri e-mailoch v slovenčine sa takmer nevyskytujú (najskôr sa stretnete len s reklamou na informácie o Slovensku či slovenské hotely). Posúdiť, či vám vadí, že počítač „čítať“ vaše e-maily a vkladať vedľa nich relevantné odkazy (nielen reklamné, ale aj na webové stránky z katalógu Google), je len na vás – na prvý pohľad je tu však reklamy oveľa menej, než na iných podobných službách.

Na novom konte sme zatiaľ nemohli dostatočne otestovať antispamový filter – Google však do adresára spam napriek nášmu trpezlivému vysvetľovaniu vytrvalo umiestňoval poštu zasielanú – z konkrétne z jeho vlastnej služby Web Alerts.

Služba je zjavne ešte v testovacom štádiu, v niektoré dni sa vytrvalo opakovalo hlásenie „Uf, nefunguje to, skúste neskôr“, zväčša však skutočne stačilo voľbu opakovať o sekúnd.



Zatiaľ tu však chýbajú aj mnohé prvky, ktoré považujeme pri webmailoch samozrejmé, napríklad možnosť automatického pridania podpisu, uloženia rozpísaného e-mailu či náhľadu príloh – obrázkov (akákoľvek príloha sa dá len stiahnuť, nie zobraziť).



Uvidíme, či Google jednoducho tieto funkcie dorobí pred verejným spustením služby, alebo či sa nás pokúsi presvedčiť, že ich vlastne nechceme :-).



Ak do Google počas testovania zašlete pripomienku či sťnosť, časťou automatickej odpovede je informácia, aké novinky sa chystajú v najbližšom čase teraz by to mala byť v prvom rade možnosť nechať poštu presmerovať z Gmailu na inú adresu a importu a exr kontaktv