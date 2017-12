Shanghai Street Racer - NFS: Underground nepokorené

Ak si chcete prečítať príbeh o tom, ako možno pokaziť to, čo bolo vopred dané a overené ako dobré, čítajte ďalej. Ale varujem vás hneď na úvod: SSR si do stroja pustite len ak ste nekriticky zamilovaný do výfukov nadmernej veľkosti a ďalšieho tuningu. Vla

6. máj 2004 o 11:01 Marián Kluvanec

stne... Aj vtedy si to radšej rozmyslite ešte raz.

Houston, máme problém. Dohrali sme hlboko podpriemernú závodnú arkádu a chce sa nám z nej dáviť. A treba o nej ešte aj napísať recenziu. Houston, počuje ma niekto? Houstooo......

Prečo začínam tak negativisticky? Lebo presne také je aj úvodné menu SSR – svojou striedmosťou, grafickou anorexiou a otrasným hudobným podmazom pôsobí aj pri najlepšej vôli výsostne negatívne. Veď ten otvárací track znie ako midi! Čo na tom, že po minúte sa k pípaniu synťáka pridá svižný techno rytmus, keď je to spravené amatérsky. Inak sa žiaľ nechovajú ani ostatné zložky hry. Na výber máme v stajni 2 káry, pardón – športiaky, pričom vozový park sa dobrými výsledkami dosiahnutými v šampionáte postupne rozširuje o tuningované skvosty (spolu okolo 7 ks), ktoré nie je možné ďalej upravovať. To by sa ešte dalo prežiť. Po štarte však prichádza definitívne fatality...

Určite ste už videli nejakú freeware autíčkovinu a lá NFS. Ak hej, tak ste si práve vytvorili dobrý obraz o SSR. Mizerné textúry, jednoduché objekty, hrozné ovládanie. Priemerná a od nej horšia muzika. Malá variabilita možností, žiaden príbeh a rýchlo prchajúca hrateľnosť. Pozrime sa ale radšej na jednotlivé zložky hry, možno v nich sa skrýva aj niečo pozitívne...

GRAFIKA 5 / 10

Idem s tým hodnotením odvážne nízko, ale keď niekto chce kráčať v šľapajach NFS: U, či Midnight Club II, tak musí s kritikou rátať. Vizuál tejto gejmy je chudobný ako indiáni v amerických rezerváciách. Hrá sa na Šanghajský event, ale to mesto je... ok, ostaňme pritom, že toto asi Šanghaj nebude. Len pozliepané ulice, ktoré sa podľa vzoru NFS opakujú v iných prepojeniach, ale bez výrazného oživenia a príťažlivého stvárnenia (textúry sú biedne aj na maximálnych detailoch a rozlíšení). Viac sa mi už pozdávali modely áut, ktoré sa vcelku podarili. Ide o rôzne futuristické fantázie dizajnérov z Team6, ale to je fuk, keď stoja za pohľad. Grafike celkovo by ale viac prospelo, keby sa hra odohrávala v noci ako MCII – možno by nebolo vidieť niektoré (mnohé) chybičky krásy. A ak sa divíte, že prečo nepíšem o ingame animáciách, tu je vysvetlenie: SSR žiadne neobsahuje! Ani na začiatku, ani na konci, ani v strede. Žiaden príbeh rovná sa žiadne animácie. Vždy som mal s matikou problémy a asi preto tento vzorec nikdy nepochopím.

INTERFACE 5 / 10

Beriem, ak sa autori snažia o inováciu v ovládaní. Lenže v SSR je to akési divné. Na brzde (ani na ručnej) sa totiž nedá prejsť do bočného šmyku, resp. voz nereaguje na smerové pokyny. Nemusím vám hovoriť, či je to dobre alebo zle. Inak by to celkom šlo, autíčko neblbne a hoci na realistický fyzikálny model sa kašľalo, po náraze nás to vždy odhodí iným smerom. Sranda je, že keď náhodou vyletíte z určenej trate (navigácia po meste je realizovaná šípkami ako v MCII), hra vás automaticky nevráti späť na cestu. Ok, alternatívne cesty k cieľu SSR obsahuje, dokonca skratky nevyznačené na minimape. To je predsa plus! Áno, lenže niekedy sa prosto nedá dostať späť na trať – bráni v tom val, stena a podobné stavbárske monumenty. A tak kľudne môžete celý pretek reštartovať, lebo inak ostanete jazdiť po ľudoprázdnom pieskovisku v strede mesta. A aj keď mi občas po pár minútach bolo auto „respawnované“, pripadal mi tento ťah ako zlý žart, či skôr poriadny bug. Vyzdvihnúť však treba množstvo kamier, skrývajúcich svoje pohľady pod funkčnými klávesmi. Je ich teda dosť veľa, ale použiteľné sú snáď len prvé štyri (zozadu, z menšej-väčšej diaľky a trochu zhora). Zvyšok je skôr na efekt a na defekt.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Nie že by sa to hrať nedalo. To nie. Len keď už tu máme lepšie tituly staršieho dáta, nevidím dôvod siahať na tento nevydarený pokus o dynamickú závodnú racingovku. Je nezáživná spracovaním, ale irituje hlavne čudesnou technikou brzdenia. Keby som hru nerecenzoval, pravdepodobne by som ju nikdy nedohral, ba možno by som u nej nevydržal ani deň.

MULTIPLAYER

MP sa tu nachádza a podľa počtu závodníkov v singleplayeri súdim, že ide hrať v šestici ľudských hráčov. Pochybujem však, že by bol MP záchranným elementom tohto projektu, ale s istotou to zas povedať nemôžem – dá sa totiž hrať len po sieti a túto možnosť som netestoval.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Mám rád keď to vrčí, duní a búcha. A keď sa v diaľke ozýva škrekot morských vtákov a nechápajúci účastníci premávky nervózne vytrubujú. Zvuky v SSR sa nesnažia atakovať hranicu nadpriemernosti a sú rovnako bez chuti ako celá hra. Stačí im, že tam sú, ale na ich vlastnej kvalite im nezáleží. Bodaj by, keď je ich tak málo...

HUDBA 6 / 10

Sub-primitívne techno. „Tech? No!!“ Hudba je vždy vecou vkusu (a nevkusu), ale ak je očividný jej amatérsky pôvod, potom je celkom jedno či ide o hardrock, drum´n´base, či hip hop. Tých pár naivných trackov k SSR asi nikto nebude počúvať mimo hrania, veď nervy si treba šetriť. A hoci zbožňujem rýchly rytmus a dobrý beat, v tomto prípade nemôžem zažmúriť nad verdiktom oči. Takže priemer (ja som tie oči asi predsa len zažmúril...).

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Revolúcia sa nekoná ani na poli AI. Stroje sú naprogramované fujazdiť vpred a nám sťažovať hladký prejazd. Scéna, kedy počítačom ovládané vozidlá havarujú a len si tak poletujú vzduchom vôbec nie je zriedkavá. Nastavenie obtiažnosti som mimochodom nikde neobjavil a tak som musel nervy drásajúce preteky absolvovať zas a znova až do úmoru. Pritom hra má len desať levelov s odlišným počtom kôl (min. je tuším 3 a najviac 8). Vyhrávať však vôbec nie je jednoduché a rýchlejšie autá sa pritom odomknú len po dosiahnutí daného počtu bodov (čím lepšie umiestnenie, tým viac bodov).

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE 5 / 10

SSR je v podstate hadr. Má ma mrzieť, že idem naň tak tvrdo? Asi nie, veď aj on pýta za svoje zakúpenie tvrdú menu. A na oplátku dostanete ľahko podpriemerný titul, kopírujúci svojich slávnejších predchodcov. Až na to, že mu to veľmi nejde.

...milý denník, je nedeľa večer a namiesto opätovného hrania Shanghai Street Racer idem niekam vonku posedieť a tak. Aha, že toto okrem teba niekto číta? Tak vieš čo? Nech tak učiní aj on...