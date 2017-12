Knights of the Old Republic II: The Sith Lords obrázky a info

5. máj 2004 o 11:35 Juraj Chrappa

Noví autori si licencovali herný svet aj grafický engine od Bioware, ináč je vývoj hry plne v ich rukách. Preto aj príbeh, odohrávajúci sa 5 rokov po udalostiach v prvom diely, ale ešte stále 4000 rokov pred Epizódou I, by mal byť o niečo temnejší a zlovestnejší. Skúsenosti autorov sa zúročia v bohatej a prepracovanej dejovej línii, keď sa zobúdzate ako rytier Jedi, ktorého (medzi RPG vývojármi tak obľúbená) amnézia pripravila o všetky spomienky a pamäť. Neviete kto ste, čo ste, len tušíte, že ste jeden z posledných Jedi rytierov, a čo ste si celkom istí je, že Sithovia vám idú po krku. Súvisí to najmä s vašim predurčením hrať dôležitú úlohu v boji proti Sithom a pri rozhodovaní o osude galaxie.

Samontné hranie by sa malo podobať na jednotku - načo meniť niečo, čo je takmer dokonalé? Obsidian sa zameriava najmä na vylepšenia problémových miest z prvého dielu (napríklad lepšia organizácia menu) a samozrejme kvalitnejšiu grafiku či animácie. Vaša partia by sa mala skladať zo starých známych postáv, ale pribudnú aj nové. Nové dobrodružstvo vás povedie cez 7 rozľahlých svetov a bude obsahovať aj obľubené minihry, ak by vás náhodou prestalo baviť zachraňovať galaxiu. Samozrejme je možné využívať rôzne druhy Sily, ktorých má byť vyše 30. Patria medzi ne aj Sila zmiatnutia (Force Confusion) a Sila videnia (Force Sight), ktorou budete môcť vidieť napr. cez dvere. Takisto aj The Sith Lords vám ponúkajú možnosť vybrať si stranu dobra alebo zla - závisí len od vás, ku ktorej sa počas hrania prikloníte.

Knights of the Old Republic II: The Sith Lords sa opäť pripravuje na Xbox a PC. Obe verzie by mali vyjsť súčasne niekedy začiatkom roku 2005, jediným viditeľným rozdielom medzi PC a konzolovou verziou budú prekrásne textúry vo vysokých rozlíšeniach na naše "osobné herné mašiny".

