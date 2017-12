Desert Rats vs Afrika Korps - púštne krysy útočia

Každý vie, že druhá svetová nezasiahla iba Európu, ale aj vzdialenejšie kontinenty, Afriku napríklad. A práve tu sa odohráva dôležitý real-time súboj medzi nacistickými Afrika Korps a anglickými Desert Rats.

5. máj 2004 o 2:21 Marcel Králik

Každý z nás vie, že druhá svetová vojna najviac zasiahla Európu, no okolité svetadiely tiež pocítili krvavú expanziu niektorých "nad" národov. Jedným z týchto bola aj Afrika. Práve tu sa odohrával dôležitý súboj medzi nacistickými Afrika Korps a anglickou armádou prezývanou Desert Rats. Tvorcovia realtimeovej hry Desert Rats vs Afrika Korps obohatenú o taktické prvky sa rozhodli, že nás zavedú práve do tejto etapy druhej svetovej vojny.

Ako som už spomenul, Desert Rats vs Afrika Korps (ďalej len DRvsAK) je 3D realtimovka, avšak od svojich nespočetných príbuzných, pochytilia len tie lepšie vlastnosti ku ktorým sa postupne dostaneme. Hra ponúka samozrejme kampane za obidve zúčastnené strany – Anglicko a Nemecko. Okrem hlavnej kampane je k dispozícii aj akási Story kampaň, kde má hlavné slovo síce trochu fádny, ale za to nezáživný príbeh. V závislosti od neho potom hráč odohráva misie. No a do tretice je možnosť zahrať si jednotlivé misie (ktoré zakladajú na historickom pozadí ) jednotlivo alá scenario. Hra ponúka aj možnosť hrať misie spôsobom Blitzkrieg, čo znamená, že po každej misii pokračujete s tými jednotkami, ktoré vám zostali, pričom nepriateľ má zasa nevýhodu, že o vašom postupe netuší.

Pred každou misiou má hráč k dispozícii isté body – unit pointy – ktoré investuje do svojich jednotiek. Samozrejme tie lepšie zbrane ako napr. Panzer 4 stoja podstatne viac bodov ako bezbranné prieskumné vozidielko. Čo sa týka množstva jednotiek, je ich pomerne veľa, takže misie sa dajú zahrať viackrát s rôznymi jednotkami – v hre je teda pomerne vysoká "replayability" alebo znovuhrateľnosť.

Prvý väčší rozdiel, ktorý si všimnete na začiatku, je nemožnosť ťaženia surovín a vyrábania jednotiek (čo je napokon viac než logické a autorom ďakujem, že danú tematiku nesprznili takým hrozným spôsobom), takže hra má bližšie k titulom ako Close Combat, než k hrám typu Red Alert a zachováva si tvár klasickej real-time stratégie so zdravou dávkou realizmu (no zďaleka nie tak veľkou ako napr. V spomínanom Close Combate). Ďalšia milá vlastnosť je možnosť obsadzovania cudzích vozidiel svojou armádou, týmto sa však taktické možnosti v hre nekončia. Vaše jednotky sa môžu zakopať, rôzne reagovať na bojové situácie, poškodzovať nepriatelské vozidlá za účelom ich obsadenia a pod. Hra berie na vedomie aj silu pancieru danej jednotky, t.j. tank najľahšie zničíte zo zadu (no dostať sa za tank už tak ľahké nie je :) ).

GRAFIKA 7 / 10

Grafické orgie v hre určite nenájdete, no na pomery RTS, je hra vizuálne naozaj podarená. Aj keď sa hra odohráva iba na púšti, jednotlivé mapy sú nápadité a nehrozí im stereotyp. Každý druh jednotky je ľahko identifikovateľný podľa svojej reálnej predlohy a z istej vzdialenosti vyzerajú modely naozaj presvedčivo. Podarené sú aj animácie vojakov a vozidiel celkovo. Spod kolies a pásov sa valia kúdole prachu a dymu z výfukov, čo prispieva k celkovému dojmu z hry.

INTERFACE 5 / 10

Na herné dianie, sa pozeráte v 3d, takže mapa je samozrejme voľne otáčateľná a zoomovateľná. Interface nepatrí medzi intuitívne a prehľadné, ale po čase sa v ňom zorientujete. Navyše počas hrania funguje akýsi tutorial, ktorý vás naučí všetko potrebné v krátkych vetách. Klávesové skratky sú samozrejmosťou. Celkovo hra neobsahuje milión položiek, takže po čase sa naučíte, čo potrebujete.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Hrateľnosť je vlastnosť, ktorá má v tejto hre dominantné hlasivky. Čaká vás solídná zábava, kde hlavnou dominantou bude rôznorodosť misií (ochrana konvojov, útok, obrana, infiltrácia), veľký počet jednotiek a s tým súvisiace taktické možnosti a príprava na boj, ako aj veľká miera znovuhrateľnosti, mierna dávka realizmu a výnimočnosť každej mapy, sú hlavnou dominantou DRvsAK.

MULTIPLAYER

Hra obsahuje multiplayer jednak cez internet a taktiež po sieti. Počas testovania som ho bohužial nemal možnosť okúsiť, ale hra by mala v tomto smere ponúkať veľmi solidné medziľudské vyžitie.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Chrastenie pásov, fúkanie vetra, autenticky pôsobiace zvuky výstrelov z rôznych kalibrov, krik vojakov, to všetko DRvsAK obsahuje. Jediný nedostatok som si všimol na nemeckej strane, kde vás vojaci oslovujú angličtinou s nemeckým prízvukom.

HUDBA 7 / 10

Vačšinu diania v hre podfarbuje dramatická melódia, odvíjajúca sa od vojnového klišé ktorých ste isto počuli veľa, no táto je vskutku podarená. Hudba navyše dynamicky reaguje na bojovú vravu a dopĺňa dianie na obrazovke.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Na výber sú tri druhy náročnosti, no DRvsAK od vás nebude požadovať nadľudské schopnosti, iba mierny zmysel pre taktizovanie a využívanie tých správnych zbraní v správnu chvíľu. Taktiež každá misia je značne špecifická a bude na vás, aby ste zistili, ako postupovať. Inteligencia nepriateľa je štandardná a nezažil som nejaké obkľúčenia alebo podobné smrteľné údery. Vojaci sa schovávajú v budovách a väčšinou sú krytí obrnenou technikou. AI skôr ťaží zo svojích naskriptovaných situácii, ktoré su pre každú mapu špecifické.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Desert Rats vs Afrika Korps pôsobí ako veľmi dobre zladená RTS so zábavnou dávkou realizmu. Hra sa ako celok nachádza niekde medzi realistickým Close Combatom a menej realistickým Red alertom. Ak ste RTS pozitívny a priaznivec druhej svetovej vojny, tak sa isto v tomto titule nesklamete.