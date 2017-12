Dvadsaťtri rokov internetových diskusií na webe

Internet považujeme za veľmi mladé médium, je však starší, ako si väčšina z nás predstavuje - niektorí ľudia ho používajú už tridsať rokov. Vyhľadávač Google pred časom sprístupnil záznamy z čias, keď web ešte neexistoval a najpopulárnejšou internetovou

Internet považujeme za veľmi mladé médium, je však starší, ako si väčšina z nás predstavuje - niektorí ľudia ho používajú už tridsať rokov. Vyhľadávač Google pred časom sprístupnil záznamy z čias, keď web ešte neexistoval a najpopulárnejšou internetovou službou boli diskusie v systéme Usenet, ku ktorým mali prístup len zamestnanci a študenti veľkých univerzít.

Google sa podarilo od internetových priekopníkov zozbierať záznamy týchto diskusií, ktoré spolu s aktuálnymi príspevkami zverejnil na stránke groups.google.com. Spolu sa tu nachádza takmer miliarda (!) príspevkov, najstaršie pochádzajú z roku 1981. Služba teda ponúka nielen pohľad na históriu internetu, ale aj unikátny záznam posledného štvrťstoročia dejín z pohľadu obyčajných ľudí.

Nájsť tu možno napríklad rozsiahlu diskusiu o černobyľskej katastrofe, ktorej účastníci naliehavo žiadali akékoľvek informácie a lačne hltali aj početné fámy ("niektorí zamestnanci sa vraj zachránili, keď nahí skočili do záchodu a šatmi zakryli otvor") - nechýba však ani sťažnosť Američana, že jeho vláda nič nevie, pretože "Reaganove satelity boli príliš zamestnané sledovaním Líbye". Rovnako zaujímavá je debata z roku 1982 o novoobjavenej chorobe AIDS, v ktorej sa ľudia zamýšľajú, či je to predzvesť "opätovného príklonu ľudstva k monogamii".

Prvá zmienka o Československu v internetovom archíve pochádza z roku 1982 a porovnáva sa v nej invázia Sovietskeho zväzu do Afganistanu s okupáciou Československa - autor označuje to prvé za nezmyselné dobrodružstvo, kým druhé za racionálny krok zo strany Sovietskeho zväzu. V archíve však nechýba ani prvá správa zaslaná zo zjednoteného Berlína, ktorá sa začína slovami "Neuveriteľné! Fantastické!".

O niečo menej historicky významná, no nemenej zaujímavá je správa z roku 1993 o istej Britney Spears, ktorej sa po rokoch snaženia ako dvanásťročnej konečne podarilo vyhrať konkurz do populárnej detskej súťaže v americkej televízii. "Nemusíte vedieť dobre spievať," povedala malá Britney. "Stačí to poriadne vykričať."

Okrem archívu diskusií na Google je na webe k dispozícii i archív prvých webových stránok, nájdete ho na adrese web.archive.org.

Kedy sa skončili "staré dobré časy" internetu?

Jedným z legendárnych internetových textov je správa Gena Spafforda, ktorý sa v apríli 1993 po jedenástich rokoch rozhodol, že prestane monitorovať všetky internetové diskusné skupiny Usenetu a zostavovať ich zoznam s popismi, ktorý slúžil novým používateľom. Ako to vo svojom poslednom príspevku vysvetlil?

"Ľudia už nepremýšľajú predtým, ako niečo napíšu, sú zámerne hrubí, flagrantne porušujú autorské práva, preposielajú svoje správy kade-tade, používajú podpisy na 20 riadkov a robia všetko ostatné, od čoho naše pravidlá (a zdravý rozum) odhovárajú. Vykrikujú o svojich právach a nechápu, že s nimi prichádzajú aj povinnosti.

Rozumné uvažovanie, etiketa, zodpovednosť, dôveryhodnosť a schopnosť kompromisu sa vytratili z príliš mnohých diskusných fór. (...)

Na záver pripájam tri axiómy internetu, ktoré som sem prvýkrát poslal v roku 1987. Ako poloprofesionálny mrzút si myslím, že vek im ide k duhu.

Axióma 1: Usenet (internet) nie je skutočný svet. Usenet sa naň v skutočnosti ani nepodobá. Dôsledok: Snaha zmeniť skutočný svet tým, že zmeníme internet, je mágia podobnosti - je to elektronické voodoo.

Axióma 2: Schopnosť používať počítač nie je signálom duševného zdravia, inteligencie alebo zdravého rozumu. Prvý dôsledok: Nekonečné množstvo opíc by na nekonečnom množstve klávesníc vyprodukovalo niečo podobné, ako terajšie internetové diskusie. Druhý dôsledok: Pravdepodobne by to bolo ešte niečo lepšie.

Axióma 3: Sturgeonov zákon (90 percent všetkého je na nič) platí aj pre internetové diskusie. Prvý dôsledok: V nemoderovanej diskusii sa nikdy ľudia nezhodnú, čo patrí do tých zvyšných 10 percent. Druhý dôsledok: Nič nezaručuje, že aj tých 10 percent nebude na nič.

A ešte motto: 'Usenet je ako horda cirkusových slonov s hnačkou: obrovský, ťažko ovládateľný, vzbudzujúci úžas, zábavný a zároveň schopný vyprodukovať obrovskú kopu exkrementov, keď to najmenej očakávate.'"

To najzaujímavejšie z histórie internetových diskusií

Prvý osobný počítač od IBM

Pre tých, ktorí trávia viac času pri počítači ako čítaním novín, sú tu informácie o najnovšom PC od IBM. Skladá sa z troch kusov, má VEĽMI tenkú, peknú klávesnicu. Grafika je 320x200 alebo 640x200 bodov, čiže 8x8 bodov na jeden znak, čo nie je skvelé, ale akceptovateľné. Zariadenie dokáže zobraziť 16 farieb, ale pochybujem, že všetky fungujú vo všetkých grafických módoch. Ale zato to má zvukový generátor a malý reproduktor!

Za 1565 dolárov dostanete klávesnicu s logickou jednotkou s 16K RAM. Zabudované je rozhranie na prepojenie s magnetofónom, ale za túto cenu žiadna disketová jednotka ani monitor - použite svoj televízor.

(17. augusta 1981)

Prvá zmienka o smajlíkoch

Keďže nemôžete vidieť osobu, ktorá vám posiela elektronickú poštu, niekedy si nemôžete byť istí, či žartuje, alebo hovorí vážne. Scott Fahlman z CMU preto nedávno vymyslel schému na prekonanie tohto problému. Ak otočíte hlavu nabok a pozriete sa na tieto značky :-), budú vyzerať ako usmievajúca sa tvár. Teda, ak vám niekto pošle správu "Prestal si už biť svoju ženu? :-)", budete vedieť, že žartuje. Ak povie "Musím s tebou hovoriť :-( " čakajte problémy.

Od Scottovho návrhu boli už vymyslené aj ďalšie symboly, napríklad:

(:-) pre správy týkajúce sa prílb na bicykle

@ = pre správy o jadrovej vojne

< :-) pre hlúpe otázky

(10. novembra 1982)

Prvá zmienka o probléme roku 2000

Jedného môjho známeho, programátora, napadlo, že v roku 2000 sa počítače nebudú schopné vyrovnať s novým dátumom.

Zmení sa dátum na 1900, alebo vznikne v počítačoch vážny problém? Myslím si, že je to nezmysel, ale nie som si istý - premýšľal už o tom niekto?

Neuvažujem o tom až tak intenzívne, ale môj kamarát áno a žartoval, že kvôli tomu už nemôže spávať.

A mimochodom - keď hovorím "kamarát", je to naozaj môj kamarát, nie ja sám!

(18. januára 1985)

Vznik world wide webu

(Tim Berners-Lee informuje o svojom novom projekte.)

Projekt vychádza z filozofie, že väčšina akademických informácií by mala byť bezplatne dostupná každému. Jeho cieľom je umožniť zdieľanie informácií medzi tímami roztrúsenými po celom svete - Web obsahuje dokumenty v mnohých formátoch. Dokumenty, ktoré sú hypertextové, obsahujú odkazy na iné dokumenty alebo konkrétne miesta v nich. Ak chce čitateľ nasledovať odkaz, klikne naň myšou (alebo napíše jeho číslo, ak nemá myš). Na vyhľadanie, čitateľ napíše kľúčové slovo (alebo iné vyhľadávacie kritérium). Toto budú jediné operácie potrebné na prístup k celému svetu dát.

(6. augusta 1991)

Vznik Linuxu

(Linux Torvalds predstavuje svoj nový projekt.) Spomínate smutne na časy, keď muži ešte boli skutočnými mužmi a všetci si písali svoje vlastné ovládače? Nerobíte na žiadnom zaujímavom projekte alebo sa jednoducho chcete zahryznúť do operačného systému, ktorý si môžete upravovať podľa vlastných potrieb? Už nejaký čas pracujem na novej bezplatnej verzii systému pre počítače AT-386 a teraz je konečne v stave, že sa dá aj používať (aj keď to môže záležať na tom, čo od neho potrebujete) a som ochotný zverejniť zdrojové kódy pre ďalšiu distribúciu. Prosím, ozvite sa mi, ak ste niekedy písali vlastné programy pre minix a ste ochotní poskytnúť ich na bezplatné použitie - môžem ich pridať do môjho systému.

(5. októbra 1991)

Prvá zmienka o Yahoo

Yahoo (http://akebono.stanford.edu/yahoo), stránka dvoch študentov zo Stanfordu, sa stal najjednoduchším spôsobom, ako začať surfovanie na webe. Skvelá bezplatná stránka dokonca prekonáva komerčné služby ako Global Network Navigator. Ich databáza už obsahuje 21-tisíc stránok a odkedy ju v auguste začali budovať, každý deň pribúda 100-200 ďalších.

(12. 3. 1994)