Ako predvídať zlyhanie pevného disku

Viackrát v minulosti sa mi stalo, že som v dôsledku poruchy pevného disku prišiel o svoje dáta. Možno chyby disku nejako predvídať?

5. máj 2004 o 0:00 Milan Gigel

Takmer všetky nové pevné disky disponujú rôznymi systémami aktívneho monitoringu. Vývojári do nich zabudovali dozorný mechanizmus s názvom S.M.A.R.T., ktorý zbiera informácie o drobných riešiteľných poruchách, aby tak bolo možné predvídať stav, keď už bude spoľahlivosť pevného disku znížená. Pevný disk totiž i pri spoľahlivej činnosti môže vykazovať chyby pri čítaní údajov, ich zápise, alebo sa môže prehrievať. Keďže však obsahuje viacero mechanizmov, ktoré dokážu tieto drobné problémy vyriešiť, bežný používateľ nič nespozoruje.

Ak je totiž niektoré miesto pevného disku poškodené a nedá sa naň zapisovať, jednoducho sa prestane používať a je nahradené iným miestom, ktoré má disk "v rezerve". O početnosti takýchto chýb si pevný disk vedie štatistiku, aby vedel pri príchode kritického stavu oznámiť systému, že čosi nie je v poriadku. Ak sa napríklad vyčerpá všetok záložný priestor, znamená to, že pri novej zápisovej chybe by už nebolo možné kdesi získať za chybný blok zástupné miesto. To by mohlo spôsobiť vážnu chybu. V takýchto prípadoch majiteľa BIOS počítača pri štarte systému dokáže informovať o tom, že sa disk nachádza v kritickom stave. Potrebné však je, aby voľba S.M.A.R.T. bola v konfiguračnom softvéri základnej dosky - v BIOSe - aktivovaná.

BIOS dokáže používateľa na chyby upozorniť iba pri zapnutí počítača pred zavedením operačného systému. Aby sme však získali prehľad o situácii počas behu počítača, treba použiť špeciálny softvér, ako napríklad bezplatný HDD Health (www.panterasoft.com), ktorý používateľa priebežne informuje o objavení sa chyby i jej predpokladanom výskyte v budúcnosti.

