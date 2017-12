K počítačom máme citový vzťah

Dizajnéri počítačov nemusia strácať čas snahou čo najviac ich "poľudštiť", väčšina ľudí má už aj dnes so svojím počítačom emocionálny vzťah, tvrdia vedci z Pennsylvánskej štátnej univerzity. Tí sledovali správanie sa vysokoškolských študentov v 18 počíta

5. máj 2004 o 0:00 Tomáš Bella

Dizajnéri počítačov nemusia strácať čas snahou čo najviac ich "poľudštiť", väčšina ľudí má už aj dnes so svojím počítačom emocionálny vzťah, tvrdia vedci z Pennsylvánskej štátnej univerzity. Tí sledovali správanie sa vysokoškolských študentov v 18 počítačových učebniach a zistili, že veľká časť z nich má jasné preferencie k jedinému zariadeniu, hoci z technického hľadiska boli všetky úplne rovnaké. Mnohí študenti boli dokonca ochotní čakať v rade na "svoj" počítač, aj keď boli iné voľné.

Podľa vedcov je príčinou tendencia ľudí pripisovať aj počítačom ľudské vlastnosti, vďaka čomu si k nim vytvárajú dlhodobý citový vzťah a správajú sa k nim ako k samostatným bytostiam, hoci vedia, že ich správanie je stanovené programátormi.

Podľa vedcov by sa tomu mali prispôsobiť v prvom rade výrobcovia počítačov predávajúci ich dnes ako bežný spotrebný tovar, ktorý je ľahké kedykoľvek vyhodiť a nahradiť novším modelom. V skutočnosti sa málokto lúči so svojím počítačom ľahko a prístroje by preto mali byť propagované skôr ako niečo, čo vydrží dlho, prípadne "bude rásť s vami".

Náš citový vzťah k počítačom má podľa vedcov vplyv aj na meniaci sa spôsob prístupu k informáciám. Počítač totiž začíname vnímať ako samostatný zdroj informácií, nielen ako médium na ich prenos - začíname mu jednoducho podvedome dôverovať. To by mohlo viesť k našej prehnanej závislosti od elektronických zdrojov informácií, ktoré budeme bez racionálneho dôvodu preferovať pred inými, citovala britská BBC profesora Shyama Sundara, ktorý výskum viedol.

www.psu.edu/dept/medialab/research/loyalty.html