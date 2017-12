Prekvapenie: EuroTel začal ponúkať flatrate ADSL

Spoločnosť EuroTel Bratislava pripravila pre svojich zákazníkov novú službu, pomocou ktorej sa môžu pripojiť na internet. Od 1. mája 2004 uvádza na trh služby e-DSL ...

4. máj 2004 o 9:29

EuroTel Bratislava od 1. mája 2004 prináša svojim zákazníkom dve nové služby vysokorýchlostného prístupu na internet cez pevnú linku prostredníctvom technológie ADSL pod názvom e-DSL Flat a e-DSL Biznis.

E-DSL Flat a e-DSL Flat Biznis predstavujú neobmedzený prístup do siete internet s rýchlosťou až do 512/128 kbps.

Služby e-DSL sú poskytované bez dátového a časového obmedzenia (flatrate), pričom EuroTel zmluvne garantuje maximálny agregačný pomer (zdieľanie šírky prenosového pásma v sieti viacerými užívateľmi), ktorý zaručuje v každom okamihu dohodnutú rýchlosť pripojenia do Internetu cez sieť EuroTel. Zákazník tak môže získať službu s konkurenčne výhodnou agregáciou spomedzi poskytovateľov ADSL na Slovensku. Pri e-DSL Flat je agregačný pomer 1:50 a pri e-DSL Flat Biznis až 1:8.

Služby e-DSL sú cenovo výhodnou alternatívou pripojenia na Internet. E-DSL Flat si zákazníci môžu kúpiť za cenu 980 Sk mesačne bez DPH. V prípade osobitných požiadaviek na kvalitu predovšetkým pre firemných zákazníkov je možné využiť službu e-DSL Flat Biznis so statickou IP adresou a najlepšou agregáciou na trhu za cenu 3.900 Sk mesačne bez DPH, kde rýchlosť v sieti EuroTelu nikdy neklesne pod 64 kbps.

Vďaka novým nadstavbovým službám od EuroTelu je zároveň možné služby e-DSL využiť aj na pripojenie menších pobočiek do existujúcich alebo nových dátových virtuálnych privátnych sietí (IP, MPLS a Frame Relay VPN). Na pripojenie viacerých počítačov je vhodnejší ADSL smerovač (router), ukončený ethernetovým rozhraním.

Na to, aby sa zákazníci EuroTelu mohli pripojiť do siete internetu prostredníctvom služieb e-DSL je potrebné koncové zariadenie (modem alebo router) a „ADSL aktívna“ pevná telefónna linka. Spolu so spustením služieb e-DSL ponúka EuroTel akciu zakúpenia dotovaných koncových zariadení (modem alebo smerovač) pre pripojenie cez ADSL. Všetky zariadenia sú certifikované pre použitie v sieti ST. Akcia trvá do 31. júla 2004.