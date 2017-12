V ŠZÚ sprevádzkovali prístroj, ktorý spresní diagnostiku podozrivých vzoriek

31. okt 2001 o 17:53 TASR

Banská Bystrica 31.októbra (TASR) - Prístroj, ktorý spresní a skvalitní diagnostiku vzoriek podozrivých na prítomnosť antraxu, spustili dnes do prevádzky v Štátnom zdravotnom ústave (ŠZÚ) v Banskej Bystrici. Podľa informácií vedúceho odboru lekárskej mikrobiológie ŠZÚ Cyrila Klementa, budú mať vďaka prístroju už po 24 hodinách takmer stopercentnú istotu, či sa vo vzorkách nachádza, alebo nenachádza baccilus antracis.

"V testovaní vzorky budeme pokračovať ďalších 48 až 72 hodín, ale ak by sa niektorá javila ako pozitívna, môžeme o tom urýchlene upovedomiť dôležité orgány," konštatoval Klement pre TASR. Zároveň priblížil, že prístroj skvalitní diagnostiku podozrivých kmeňov vyhodnotením kvasných vlastností 49 cukrov. Na základe toho budú vedieť laboranti presnejšie určiť, či sa vo vzorkách nachádzajú kmene antraxu, alebo nejakého iného mikróbu.

Ministerstvo zdravotníctva SR už uvoľnilo pre Banskobystrický ŠZÚ, kde evidujú 306 vzoriek, z ktorých 276 je definitívne negatívnych, finančné prostriedky na kúpu nového prístroja. "Dnes spustený do prevádzky je totiž len zapožičaný," konštatoval Klement. K dispozícií by ho ústav mohol mať do dvoch až troch týždňov, pričom pôjde o prístroj z Francúzska a jeho hodnota je približne 840 tisíc korún.

