Robonaut možno predĺži život Hubblovmu teleskopu

2. máj 2004 o 5:28 TASR

College Park 2. mája (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) skúma možnosť nasadenia robota pre údržbárske práce na Hubblovom vesmírnom teleskope, ktorý by mohol predĺžiť život unikátneho zariadenia po tom, čo vesmírna agentúra z bezpečnostných dôvodov zrušila lety raketoplánov k teleskopu.

Robot, výsledok vývoja na Marylandskej univerzite, by mohol inštalovať čerstvé batérie a iné súčiastky potrebné na udržanie teleskopu v činnosti. Ak nie marylandský robot, v priebehu troch alebo štyroch rokov by mol byť k teleskopu vysielaný Robonaut, humanoidný robot z dielne NASA, alebo Dextre - kanadský robot s dvoma ramenami pôvodne zamýšľaný pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), respektíve iný vyvíjaný robot.

Podľa Davida Akina, riaditeľa laboratória vesmírnych systémov Marylandskej univerzity, už teraz existuje technológia schopná vykonať 90-95 percent činností vykonávaných na Hubblovi, ISS - alebo aj na Mesiaci, ktorý je ďalším cieľom NASA.

O tom, že robot môže predĺžiť život Hubblovho teleskopu je presvedčený aj Ed Weiler z oddelenia NASA pre vesmírnu vedu. Weiler dokonca uvažuje o tom, že vesmírny teleskop novej generácie by bol modulový, takže roboty by na ňom mohli vymieňať súčiastky. Nový teleskop má byť do vesmíru vyslaný v roku 2011 do vzdialenosti 1,6 milióna kilometrov od Zeme, čo je ďaleko mimo ľudského dosahu.

Ranger bol v skutočnosti vyvíjaný ako asistent pre astronautov s cieľom skrátiť čas a tým pádom znížiť riziko počas pobytu posádky v otvorenom vesmírnom priestore. Keďže ľudské posádky sa k Hubblovi nedostanú, Ranger by mohol pracovať aj sám, povedal Akin.

NASA predpokladá, že Hubblov teleskop prestane pracovať do roku 2007 alebo 2008, ak sa k nemu niekto alebo niečo nedostane pred tým, ako sa mu vybijú batérie.

Vesmírna agentúra lety k teleskopu zrušila po nehode raketoplánu Columbia, ktorý sa 1. februára 2003 rozpadol pri návrate na Zem kvôli poškodeniu ochranného plášťa pri štarte. Aj keby posádka o poškodení vedela, na obežnej dráhe nebola schopná poškodenie opraviť. Raketoplány budú preto po obnovení letov, plánovanom na rok 2005, lietať len do blízkosti ISS, kde by v prípade potreby ich posádka našla útočisko. Presun raketoplánu od Hubblovho teleskopu k ISS nie je možný.