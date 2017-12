Frogger´s Adventure: The Rescue – žabacie stehienko, anyone?

Určite sa mnohí pamätáte na hernú klasiku Frogger. Ovládali sme žabiaka videného z izometrického pohľadu a našou úlohou bolo dostať ho cestou plnou nástrah z jedného konca obrazovky na druhý. Doba pokročila a dnes nám vývojári z Konami servírujú overenú p

1. máj 2004 o 12:24 Marián Kluvanec

ochúťku po novom – v 3D a s novými vychytávkami.

Prvého froggera som mal možnosť drviť na tom anonymnom čiernom čude s 500 integrovanými hrami. Ocenil som vtedy hlavne skvelý nápad tvorcov (veď veľmi nebolo čo iné oceňovať:-)) a výbornú hrateľnosť produktu. Nasledovali roky ticha a žabiak sa asi stiahol niekam do bažín. Až nedávno som registroval celkom podarený remake, tuším sa volal Frogger Beyond. Nasledoval ešte nemecký Moorfrosch XS od nemeckej Phenomedie, no a úplne najnovšou inkarnáciou žabacej behačky (ak sa tak dá nazvať) je práve Frogger´s Adventure (FA), ktorého si teraz pekne rozpitveme...

A začnem hneď zostra: nový Frogger je dobrý, skvelý, fantastický! Ako prívrženec jump´n´run hier vám to môžem dať aj na papieri. Celá hra FA totiž akoby konzolovým slávnym vzorom z oka vypadla (akurát že je na PC a teda v lepšej grafike) – pri prechádzaní jednotlivých levelov som sa občas cítil ako keby som bol účastníkom televíznej Maxihry:-). Samozrejme, tu už nejeden insider vypustí z hĺbky duše povzdych z kategórie „to bude zase nejaká infantilná trapošina“, ale omyl vážení! FA síce po istej stránke (graficky, príbehovo) deťom určený je, ale táto gejma chytí aj hráčov nad 18. Ja osobne som popri Froggerovi drtil Gangland, čo je teda úplne iný hardcore, no rovnako dobre som sa bavil pri obidvoch. FA má akési vnútorné čaro (ktoré možno znásobuje moje nadšenie pre klasiku) a navyše ani spracovanie nijak nehapruje – napokon, presvedčte sa v hodnotení jednotlivých položiek.

Á, pardon – pre nováčikov by som mal stručne vysvetliť aj herný princíp, však?:-) Ostrieľaní hráči vedia, že niekedy stačí nápad a z hry sa stane evergreen. Presne tak tomu bolo v prvom Froggerovi, ktorého priebeh som už popísal v úvodnom perexe. Ani Frogger 3D generácie vo svojej podstate iný nie je. Ide o preskákanie prekážok, pascí, jám, potokov, vyhýbanie sa nepriateľom z radu menších/väčších živočíchov, zbieranie mincí a dosiahnutie koncového checkpointu. Froggerov pohyb je pritom obmedzený na „krokovanie“ – predstavte si textúre podlahy štvorcovú sieť, na ktorej sa vždy viete posunúť len o jedno políčko (pri skoku o dve). V FA vypilovali ľudkovia z Konami tento koncept (takmer) do dokonalosti, vylepšili grafiku, pridali bonusy a nové možnosti, multiplayer pre 4 hráčov na jednom stroji a renderované animačky, dokresľujúce storyline. Ten sa točí okolo Froggera a jeho priateľov, z ktorých boli niekoľkí unesení organizáciou zločineckého charakteru T.R.I.P. (tomu hovorím protidrogová prevencia u detí!). Nuž a kto iný ako náš zelenkavý hero má obrátiť veci na správnu mieru. Nebude však sám a v boji s Tripom a niekoľkými level-bossmi mu pomôžu krásne mimozemské žabie samice (aj samci;-)) a ich technické vynálezy (aktivujú sa náskokom, alebo jazykom).

GRAFIKA 8 / 10

Je jedno či bažiny, lesík, metro, výšková budova, vulkán, stratený svet, alebo ďalšie levely – celá hra má pekne rozkreslené svety, ktoré hýria farbami a potešia detailnosťou a bohatým inventárom objektov. Aj Medvedí Bratia je hra skôr určená deťom ako dospelým, ale Disney Interactive by sa mali vybrať na mesačnú stáž do sídla Konami a učiť sa. Takto majú vyzerať rozprávkové svety! Páčili sa mi aj originálne príšerky a to nielen v hre, ale aj v kvalitných medzilevelových animačkách. Takáto grafika sa len tak nevidí a kvarteto hviezdičiek je adekvátnym ohodnotením. Ako jediné mínus spomeniem hádam poslabší antialiasing, takže hrany objektov pôsobia trochu kOsTrBaTo.

INTERFACE 7 / 10

Nie je problém! Keby si Konami svojho času dalo podobnú námahu s optimalizovaním ovládania Pro Evo Soccer 3 pre PC, nebol by som ich vtedy býval tak zdrbkal... Ale načo otvárať staré rany, reparát sa im podaril na výbornú. FA má na PC konzolový nádych („Buttons A, B“), ale je to spravené veľmi prehľadne. Navyše s gamepadom sa fičí jedna radosť (občas si aj zavibruje), pri tejto hre úplne „zapadne“ v dlaniach. A na kameru nadávať nemôžem – veď celú hru vidíme z vtáčej perspektívy a tak veľmi v tomto smere nebolo čo pokaziť (a tých pár rotácií určite nedezorientuje ako to robil Sonic Adventures DX). Vadili mi akurát dlhšie nahrávacie doby medzi levelmi a fakt, že po stlačení klávesy Esc sa hra bez varovania okamžite ukončí. Ešteže automaticky uloží pozíciu:-).

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

A neprestane baviť a neprestane. Stačí sa trochu uvoľniť, nemyslieť chvíľu na sejvy vo Far Cry a odpáliť sa do bažín. FA je v podstate hra, ktorá by mala vyhovovať aj náročným, veď má skvelú grafiku, zábavný obsah, myšlienku, na PC novátorské multiplayer minihry a ďalšie pozitíva. Ak sa však a priori staviate k plnofarebným hopsačkám s milučkou grafikou a infantilným príbehom a k niečomu opovrhnutiahodnému, uberte si z tohto hodnotenia 1 hviezdičku.

MULTIPLAYER 7 / 10

Konami napadlo, že možno aj pécéčkari chcú MP ako ho majú konzoloví bratia. A tak implementovali hru 4 hráčov na jednej obrazovke. Verte neverte, ale je to kvalitné! Buď sa hrá na splitscreen (obrazovka sa rozdelí na 4 časti), alebo sú všetky žabaciny vidieť naraz na jedinej obrazovke. Ide pritom o šikovnostné súťaže, ako správne „vyskákať“ obrázok puzzle, rýchlo vyzbierať mince, či odhadovať neviditeľne sa odpočítavajúci čas a čo najpresnejšie v poslednej sekunde skočiť na určené miesto. Neverili by ste, aké zábavné dokážu byť niektoré žabacie športy...

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Nemôže byť všetko super a tunajšie zvuky veru ani nie sú. Ich kvalita aj kvantita azda ničím nepresahuje známy priemer (viď spomínaný Sonic Adventures). A tak sa nám do uší linú cinkania, žblnkoty, buchoty a rachoty, rôzne prírodné ruchy a príjemný dabing postáv. Ale stále lepšie mať v uchu vymenované veci než ucholaka. No nie?

HUDBA 7 / 10

Osobne by som dal hudbe hviezdičky aj štyri, ale musím ostať objektívny: nejde totiž o žiaden mainstream, ako sme na to zvyknutí u väčšiny konkurenčných titulov. Preto žiadne techno, ani nu-metal, len staré dobré melodické popovky. Raz sa mi inak zdalo, že počujem influenciu Jamesa Browna („Sexmachine“). Muzička je teda groovy a do herných svetov FA sa veľmi hodí. Nástrojovo i kompozične sa pritom prispôsobuje témam jednotlivých levelov.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Mám rád primitívne, naskriptované AI. Dáva mi to asi pocit bezpečia, že ONI ešte nejakú dobu nebudú myslieť za nás. A práve takí sú nepriateľskí chrobáčikovia v FA. Pohybujú sa presne podľa vymedzenej trate a našou úlohou je šikovne medzi nimi manévrovať. Keď si však uvedomím, že v našej každodennej skutočnosti to máme podobné, ide vlastne o dosť realistickú gejmu. Ale neodbočujme. Dôležité pre postup v hre je naučiť sa dobre ovládať žabiaka, čo v tomto prípade znamená rozvíjať aj logiku. Lebo vždy musia byť naše kroky a skoky presné a sem-tam treba potiahnuť, resp. odtlačiť jazykom aj nejaký ten predmet. Fajn zábava a super spôsob na odreagovanie sa od stresu napr. pred návštevou endokrynologického lekárskeho oddelenia. Nuž a celú gejmu si môžeme čo do náročnosti prispôsobiť nastavením počtu životov v options menu (3-5-7 lifes). Pravdaže neskoršie levely sú už dosť tuhé a ak FA odporučíte mladším súrodencom, je možné, že budú mať s postupom ťažkosti. Pri koncových bossoch stačí síce chvíľu pozorovať ich štýl útoku a veľa pomôže aj nápoveda pred začiatkom každého levelu, ale ich zvládnutie vyžaduje určitú šikovnosť.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10 (pre skeptikov žánru 7 / 10 )

Toto vyššie hodnotenie - podobne ako pri hrateľnosti - platí pre hráčov občasných a pre fanúšikov žánru jump´n´run. Im odkazujem: bratia a sestry, ak sa chcete KONEČNE dobre zabaviť (ako kedysi na Sege a Nintende), zháňajte rýchlo túto hru!!! Deti (a myslím tým dospelých!), FA vás chytí a už nepustí... Nuž a tým, ktorí si myslia, že sa oplatí hrať LEN nový Splinter Cell, lebo „tam je to všetko také reálne“, tým - neodkazujem nič. Frogger je jednoducho späť a je v skvelej forme. Behačka na pohľadanie.

Poznámka: Screeshoty pochádzajú z konzolovej verzie hry.