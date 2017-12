EuroTel pripravil akčné programy pre študentov

EuroTel spustil marketingovú akciu určenú pre študentov. Na vysokých školách rozdáva letáky, v ktorých ponúka študentské programy Študent Plus a Študent Viac.

30. apr 2004 o 15:19 Marián Pavel - SME online

Programy sú pritom určené len pre denných študentov.

Náborová akcia sa začala 26. apríla a potrvá do konca júna. Oba programy majú zhodný mesačný poplatok 399 Sk bez DPH, no ponúkajú iné benefity.



Študent Plus

- 55 voľných minút do všetkých sietí + 20 voľných minút do všetkých sietí (od 19.00 do 7.00)

- 1,50 Sk za SMS do všetkých sietí (od 7.00 do 19.00)

- 0,75 Sk / min. do siete EuroTel po prevolaní voľných minút (od 19.00 do 7.00 a cez víkend)

- kontrola prevolaných minút na čísle 12380

- 110 voľných víkendových minút v sieti EuroTel

- aktivácia 1 Sk

- doba viazanosti 12 mesiacov

Program Plus ponúka výhodnejšie ceny volania, no zákazník si nemôže vybrať dotovaný telefón.

Študent Viac

- 55 voľných minút do všetkých sietí + 20 voľných minút do všetkých sietí (od 19.00 do 7.00)

- 1,50 Sk za SMS-ku do všetkých sietí (od 7.00 do 19.00)

- 1 Sk / min. do siete EuroTel po prevolaní voľných minút (od 19.00 do 7.00 a cez víkend)

- 20 voľných SMS v sieti EuroTel

- kontrola prevolaných minút na čísle 12380

- 110 voľných víkendových minút v sieti EuroTel

- aktivácia 99 Sk (s DPH)

- doba viazanosti 24 mesiacov

K programu Študent Viac si môže zákazník vybrať nasledujúce mobilné telefóny:

Motorola V300

Nokia 3100

Nokia 3200 (+ darček ventilátor)

Nokia 3310

Nokia 3410

Nokia 3510i

Nokia 6100

Nokia 6220

Nokia 6230

Nokia 6600

Qtek 2060

Samsung SGH-E700

Siemens C60

Siemens MC60 (+ darček headset)

Sony Ericsson P900

Sony Ericsson T230 (+ darček DVD Spiderman)

Sony Ericsson T630

Ceny telefónov zodpovedajú dotovanej ponuke pre programy 55Viac.

Po prevolaní voľných minút sa účtujú tarify platné pre programy 55Plus a 55Viac.