Hackeri na niekoľko hodín vyradili počítače New York Times

31. okt 2001 o 11:27 TASR

New York 31. októbra (TASR) - Internetové spojenia New York Times Co. boli v utorok niekoľko hodín prerušené, keď jednoznačný útok zaplavil počítače denníka množstvom informácií.

Ako informuje agentúra Reuters, krátko po 14.00 newyorského času (19.00 GMT/20.00 SEZČ) začali počítače New York Times dostávať "obrovské množstvo elektronických dát, ktoré zaplavili zariadenie určené na ochranu denníka pred útokmi hackerov". Tento prenos pokračoval až do 16.30 newyorského času, no stránka New York Times (http://www.nytimes.com) bola opäť funkčná vo večerných hodinách. Dáta obsahovali pornografiu a vulgárne správy.

V prípade takýchto útokov sa na servery posielajú tisíce správ, ktoré sa napájajú na sieť príjemcu. Podobnému útoku čelila v máji aj internetová stránka Bieleho domu (http://www.whitehouse.gov).

Cooperative Association for Internet Data Analysis (CAIDA) pri University of California-San Diego uvádza, že pre prípad tohto druhu útokov síce existujú určité protiopatrenia, no ich možnosti sú obmedzené. Ako pre agentúru Reuters povedal predstaviteľ asociácie David Moore, tento útok na New York Times nie je prekvapujúci, keďže podľa ich najnovšej štúdie sa každú chvíľu deje približne 20 útokov. D. Moore ďalej uvádza, že útoky sa zameriavajú na rôzne inštitúcie a motívom je niekedy snaha dostať na počítače politickú správu.

