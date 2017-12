Orange do konca roka 2004 výrazne znižuje ceny hovorov do eurozóny

Orange Slovensko prináša od 1. mája 2004 v porovnaní s EuroTelom a ST najvýhodnejšie ceny medzinárodných hovorov do krajín rozšírenej Európskej únie.

30. apr 2004 o 9:58

Na volania v rámci novovytvorenej eurozóny sa vzťahuje sekundová tarifikácia od prvej sekundy hovoru.

Pri volaniach do pevných sietí budú hovory do všetkých krajín Európskej únie účtované sumou 4,20 Sk za minútu, do mobilných sietí 9,20 Sk za minútu bez DPH pre užívateľov mesačných paušálov (vrátane programu Flexi).

Zákazníci predplatenej služby Prima zaplatia za minútu hovoru 5,00 Sk do pevných a 11,00 Sk do mobilných sietí vrátane DPH. Nové výhodné ceny volaní uvádza Orange spolu so zachovaním sekundovej tarifikácie od prvej sekundy hovoru pre paušály aj pre Primu.

Do novovytvorenej eurózony sú zaradené všetky pôvodné aj nové členské krajiny Európskej únie, takže cena bude rovnaká pri volaniach do Českej republiky, aj vzdialeného Portugalska.

Kompletný zoznam krajín Eurozóny sa zhoduje so zoznamom členských krajín EÚ: Česká republika, Belgicko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia.

Až 90 % medzinárodných hovorov uskutočňovaných zo siete Orange Slovensko smeruje práve do krajín Európskej únie. Preto je táto ponuka atraktívna pre všetkých, ktorí majú známych alebo obchodných partnerov v Európe. Ponuka Orangeu na zvýhodnené medzinárodné hovory do krajín Európskej únie platí do konca roka 2004.

Tarifikácia hovorov do ostatných krajín sveta ostáva nezmenená, podobne ako rozdelenie ostatných krajín podľa pôvodných zón.