Už čoskoro bude dial-up účtovať len poskytovateľ pripojenia

Slovak Telecom podpísal zmluvu ISP DialUp Plus so spoločnosťou Slovanet, a. s. Komerčné poskytovanie služieb dial-up internetového pripojenia na základe tzv. reverse charging modelu sa tak čoskoro stane na Slovensku realitou.

29. apr 2004 o 19:24

Slovak Telecom predstavil návrh veľkoobchodnej ponuky všetkým poskytovateľom úzkopásmového internetu (tzv. dial-up) v auguste minulého roku. Následne sa uskutočnili predbežné rokovania s poskytovateľmi internetového pripojenia (ISP), ktorí o ponuku prejavili záujem. Slovak Telecom a Slovanet začali rokovať o uzavretí zmluvy ISP DialUp Plus ešte v uplynulom roku. Predmetom rokovaní bolo predovšetkým doriešenie viacerých technických a obchodných podmienok poskytovania tejto služby.

Veľkoobchodná ponuka pre poskytovateľov dial-up pripojenia do internetu s názvom ISP DialUp Plus je založená na zmenenom spôsobe spoplatňovania internetových volaní. Slovak Telecom fakturuje za internetové volanie ISP, ktorý si následne premietne veľkoobchodnú cenu do cien svojich produktov. V konečnom dôsledku teda zákazník nedostane dve faktúry ako doteraz (čiže jednu od Slovak Telecomu za internetové volania a druhú od svojho ISP za internetové služby), ale len jednu a to od svojho poskytovateľa internetu.

Slovanet len pred niekoľkými týždňami predstavil svoju novú stratégiu poskytovania úzkopásmového a širokopásmového internetu pre menšie firmy a domácnosti. Súčasťou stratégie je aj cenovo výhodné pripojenie cez bežnú telefónnu linku.

Pre svoju dostupnosť je dial-up pripojenie v súčasnosti najčastejšie využívaným spôsobom pripojenia do internetu. Slovak Telecom a Slovanet sa zhodujú v očakávaní, že veľkoobchodná ponuka ISP DialUp Plus prispeje k ďalšiemu rozvoju internetového biznisu na Slovensku a umožní poskytovateľom internetových služieb kvalitnejšie a najmä adresnejšie reagovať na potreby svojich zákazníkov.