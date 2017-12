Pracuje sa na pokračovaní SW Knights of the Old Republic

29. apr 2004 o 20:42 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 Knights of the Old Republic si mohli vychutnať hlavne RPG hráči. Nádherné 3D prostredie s výborným RPG systémom, precíznym spracovaním a podmaňujúcou hrateľnosťou prilákal k tejto hre nielen SW fandov. To, že sa chystá pokračovanie SW KotOR už viete z našej staršej správy, ale teraz vyplávali na povrch nové informácie a aj oficiálny názov hry, ktorý znie Knights of the Old Republic: The Sith Lords. Príbeh dvojky sa odohráva pár rokov po predchádzajúcich udalostiach, Republika je v rozpade vďaka civilnej vojne a hráč sa stáva posledným Rytierom z rade Jedi a rozhodne sa začať nový život. Príbeh je zatiaľ nepodstatný, dôležité je, že sa odznovu budeme učiť nové schopnosti a Jedi sily, lebo náš hrdina dlhšiu dobu abstinoval a zabudol na svoje schopnosti. V dvojke sa dočkáme viac questov a hlavne subquestov, vylepšený upgrade predmetov, nové sily atď. Celkovo navštívi hráč 7 planét, ktoré síce budú zobrazené v starom engine, ale ten sa naučil nové efekty a preto bude grafické spracovanie na dostatočne vysokej úrovni, aby neodradil hráčov. Zdroj: www.bluesnews.com