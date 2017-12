Slovak Telecom a Slovanet zjednodušia spoplatnenia internetu

29. apr 2004 o 12:18 TASR

Bratislava 29.apríla (TASR) - Slovak Telecom dnes podpísal zmluvu ISP DialUp Plus so spoločnosťou Slovanet. Komerčné poskytovanie služieb dial-up internetového pripojenia na základe takzvaného reverse charging modelu sa tak čoskoro stane na Slovensku realitou. Jeho užívatelia tak už nebudú platiť dve faktúry tak telekomunikačnej firme, ako aj poskytovateľovi internetu, ale už len jednu sumárnu faktúru.

Slovak Telecom pritom návrh takejto veľkoobchodnej ponuky všetkým poskytovateľom úzkopásmového internetu predstavil v auguste minulého roka a so Slovanetom začal rokovať už vlani. Predmetom rokovaní bolo predovšetkým doriešenie viacerých technických a obchodných podmienok poskytovania tejto služby.

Veľkoobchodná ponuka pre poskytovateľov dial-up pripojenia do internetu s názvom ISP DialUp Plus je založená na zmenenom spôsobe spoplatňovania internetových volaní. Slovak Telecom totiž doteraz sám fakturuje za internetové volanie. V konečnom dôsledku teda zákazník po novom už nedostane dve faktúry ako doteraz, teda jednu od Slovak Telecomu za internetové volania a druhú od svojho poskytovateľa internetovej služby, ale len jednu, a to od svojho poskytovateľa.

"Vďaka práve podpísanej zmluve budeme môcť našim klientom ešte v prvom polroku ponúknuť ďalšie zníženie nákladov na používanie vytáčaného pripojenia do internetu," uviedol výkonný riaditeľ Slovanetu Peter Mačaj.

"Ako naznačujú príklady zo zahraničia, zmenený spôsob spoplatňopvania internetových volaní môže zvýšiť konkurenciu na trhu a tiež zvýšiť penetráciu internetu na Slovensku," dodal viceprezident pre korporátnu komuinikáciu Slovak Telecomu Ján Kondáš.