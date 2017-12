Kosatky musia prekrikovať hluk turistických lodí

Lov veľrýb a delfínov dnes z etického hľadiska vyzerá dosť pochybne. Jedna rovina pochybností je všeobecná. Týka sa akéhokoľvek lovu, osobitne "športového". Ten totiž nie je vynútený ani potrebou získať potravu ani surovinu, ktorá nemá ekvivalent, ani ..

29. apr 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Turisti často pozorujú kosatky pri západe slnka. FOTO - NATURE





Lov veľrýb a delfínov dnes z etického hľadiska vyzerá dosť pochybne. Jedna rovina pochybností je všeobecná. Týka sa akéhokoľvek lovu, osobitne "športového". Ten totiž nie je vynútený ani potrebou získať potravu ani surovinu, ktorá nemá ekvivalent, ani potrebou regulácie stavov (to by v každom prípade mala byť záležitosť odborníkov, lebo v ekosystémoch normálne funguje rovnováha druhov). "Športový lov" už vôbec nie je vynútenou obranou pred útokmi nebezpečného tvora na ľudí či domáce zvieratá.

Druhá rovina pochybností o love veľrýb a delfínov je veľmi špecifická. Vedci v posledných desaťročiach zistili, že tieto veľké morské cicavce sú vysoko inteligentné a prejavujú znaky vyspelého mentálneho života.

Vyriešia to turisti?

Ako jedna z metód postupného vytláčania komerčného lovu veľrýb a delfínovitých cicavcov sa odporúča ich pozorovanie turistami. Mnohí ho považujú za dokonalú ukážku zabitia dvoch múch jednou ranou. Veľryby zostanú nažive a majitelia a personál lodí získajú príjem. Zabezpečovaním pozorovania veľrýb by sa totiž mali zaoberať najmä bývalí veľrybári a delfinári, disponujúci znalosťami a skúsenosťami, kde veľké morské cicavce žijú a kedy ich tam možno nájsť. Aj to má však háčik; hrozí riziko stresovania zvierat.

Pribúdajú totiž poznatky, aké citlivé sú veľké morské cicavce na nadmerné vyrušovanie ľuďmi, najmä keď sa pária alebo rodia mláďatá. Bádatelia navyše získali dôkazy, že zvuky lodí, vrátane podmorských sonarov vojenských plavidiel, mätú orientačné systémy veľrýb a delfínov a celkovo im škodia tak, že to vedie až k známym hromadným "samovraždám". Ďalší príklad zo západného pobrežia USA ukazuje, že tento faktor naozaj nehodno podceňovať.

Márne volanie

Andrew Foote a Rus Hoelzel z University of Durham (Veľká Británia) skúmali v spolupráci s Richardom Osborneom z The Whale Museum vo Friday Harbor (štát Washington, USA) tri skupiny kosatiek dravých (Orcinus orca). Sú to najväčšie delfínovité ryby, žijúce v pobrežných vodách štátu Washington. O svojom výskume napísali v najnovšom čísle časopisu Nature.

Tieto tvory sú vysoko sociálne a zoskupujú sa okolo dominantných samíc, pričom členstvo v skupinách je stabilné desaťročia. Bádatelia zistili, že vokálne prejavy sú špecifické pre každé zoskupenie, ktoré sa vyznačuje aj akýmsi "hlavným volaním", podľa ktorého sa jeho členovia nachádzajú v mori.

Foote s kolegami potvrdili skoršie zistenia, že kosatky reagujú na intenzívnejšiu premávku lodí s turistami práve v rámci týchto hlavných volaní. Predovšetkým ich predlžujú. Washingtonské kosatky pozorujú turisti z asi sedemdesiatich komerčných plavidiel a asi dvadsiatich súkromných člnov. Od roku 1996 sa počet lodí prudko zvýšil a odvtedy je aj populácia kosatiek v úpadku. Porovnanie nových meraní so staršími ukázalo, že kosatky musia najmä v poslednom čase "prekrikovať" hluk lodných motorov, ktoré rušia ich volania až na vzdialenosť 14 kilometrov.