Warlords Battlecry 3 - dojmy z dema

29. apr 2004 o 1:14 Marcel Klimo

Warlords séria je známa už od jej prvého debutu Warlords. Táto hra vyšla v roku 1994 ešte pod starým DOSom a mnohým sa zapáčila pre vtedy revolučné zmiešanie prvkov ťahovej stratégie a RPG. Niektorí starší hráči si možno ešte túto hru dobre pamätajú. Prednedávnom vyšlo demo očakávaného už ôsmeho pokračovania série – Warlords Battlecry III, z ktorého vám prinášame preview.

História série Warlords

Warlords sériu originálne tvorila firma SSG (Strategic Studios Group), z ktorej sa odčlenila v roku 2000 Infinite Interactive. V tom istom roku sa celá séria rozdelila na dve súbežné línie. Dovtedy totiž vychádzali iba ako ťahové stratégie, ktoré v modernej ére 21. storočia začali trochu zaostávať. Napriek tomu to boli skvelé hry, z ktorých som hral iba niektoré, ale zažil s nimi dlhé hodiny zábavy a napätia. Warlords sériu vlastne uviedli Warlords, Warlords 2, Warlords III: Reign of Heros, Warlords III: Darklords Rising (pôvodne plánovaný ako datadisk Warlords III, ale nakoniec vyšiel ako samostatná hra). Po týchto vyšla v spomínanom roku 2000 prvá stratégia v reálnom čase pod názvom Warlords Battlecry. Bola prijatá zmiešano aj preto, že ani nie po ročnom odstupe vyšiel hneď druhý diel (Warlords Battlecry II), ktorý nepriniesol nič prevratného a bol len akoby datadiskom prvého. Minulý rok Infinite Interactive vydali štvrté pokračovanie pôvodnej ťahovej línie pod názvom Warlords IV: Heroes of Etheria. Mnohí túto hru dobre prijali a napriek zaostalej 2D grafike ju považovali za vysokokvalitnú hru. Teraz sme sa dočkali už tretieho pokračovania RTS Battlecry série, ktorý prinesie vylepšenú grafiku (ale stále nie úplne v 3D), hrateľnosť a 16 rás. Ale o tom až neskôr.

Prvé dojmy

Inštalácia a sťahovanie dema prebehlo bez problémov (na rozdiel od nedávno vydaného dema Soldner:Secret Wars). Menu hry sa po kliknutí na ikonku okamžite spustí, netreba sa vôbec preklikávať cez logá výrobcov a vydavateľov, ako to býva u väčšiny hier (napríklad od EA Games). Menu vyzeralo prehľadne a dokonca je tu aj „tip of the day“, ktorý jednoducho vždy po spustení dema napíše nejaký tip do hry. Toto je pre začiatočníkov veľmi dobrá pomôcka a pre tých, ktorých by to otravovalo (pokročilých) sa to dá vypnúť (permanentne) jedným kliknutím.

Menu má všetky položky známe z mnohých iných hier a hlavne zo stratégií. Je tu Campaign, Skirmish, Tutorial a dokonca aj Editor. Ten ale spoločne s Multiplayerom nie je v deme dostupný. Ako pri každej hre som hneď šiel do nastavení, kde som si prispôsobil grafiku. Nemusel som toho tak veľa zapínať, lebo hra si automaticky nastaví najpriateľnejšie atribúty pre vašu mašinu. Verím vo svoj počítač, tak som to radšej nastavil na max :). Systémové nároky nie sú až tak vysoké tak či tak. Sú tu aj iné klasické možnosti, ktoré nemá zmysel opisovať.

Tutorial

Kedže som ešte nehral žiadnu hru zo série Battlecry, rozhodol som si ako prvý pozrieť Tutorial, ktorý príjemne vtiahne hráča do hry. Začína vysvetlením ako pohybovať jednou postavou, skupinou a neskôr popisuje ako obsadzovať a stavať budovy (obsadenie baní a iných stavieb je zdrojom peňazí). Celý systém je založený na tom, že máte jedného hrdinu, ktorý ak zomre stratíte veľmi dôležitú jednotku, ktorá sa síce dá opäť postaviť, čo je však dosť problémové. Tí čo hrali napríklad Warcraft III takéto problémy poznajú, ale tu je pre vás hrdina niečo ako hlavná postava, ktorá vedie armádu a čaruje (vyvoláva zombies, kostričky a mnohé iné príšery a živelné pohromy).

Skirmish mód

Po absolvovaní tutoriálu som sa pustil do skirmish, aby som si odskúšal novonadobudnuté schopnosti. Ešte pred samotnou hrou som bol prekvapený mnohými možnosťami pri nastavení hry a hlavne hrdinu. Môžete mu nastaviť meno, rasu a špecializáciu. Rasy boli v deme iba 2, ale plná hra by mala mať až 16 úplne rozdielnych rás, ktoré budú môcť mať všetky špecializácie a triedy (Necromancer, Warrior a mnohé iné). Veľmi zaujímavé mi pripadajú nové rasy ako Swarn (dostupné aj v deme), ktoré sa špecializujú na boj s hmyzom (škorpiónový muž alebo osa) a Srathi, disponujúce jaštermi a dinosaurami (lahôdkou by mal Tyrannosaurus Rex). Okrem základných nastavení hrdinu je možne aj nastaviť hlas a v plnej hre budete môcť vybrať aj portrét a avatara, teda ako bude vaša postavička vyzerať na obrazovke. Po nastavení hrdinu a zvolení začiatočných jednotiek, som si nastavil protihráčov, jednu z dvoch máp v deme a pustil sa do hry.

Hrateľnosť, grafika a zvuky

Hra začala tým, že váš hrdina a malá družina stoja pri baniach, ktoré musíte obsadiť pre príjem peňazí a potom pomocou hrdinu začať stavať základňu a prvé budovy. V týchto budovách som zase postavil ďalších bojovníkov a robotníkov a postupne aj rôzne bojové skupiny. Potom som sa pustil do ťaženia proti nepriateľom. Útoky prebiehali hladko - ale i s problémami - podľa náročnosti nepriateľa. Boj je identický s hrami ako Warcraft (ako som už spomínal), alebo Starcraft (síce je situovaný v úplne inom prosteredí) a hlavne grafika mi silne pripomínala Starcraft.

Ako môžete vydieť na priložených obrázkoch, grafika je dosť zastaralá, ale má celkom pekné efekty dažďa, mágie, bleskov a mnohé iné, ktoré fakt sadnú tomuto žánru. Fantasy RPG-stratégie nikdy nepotrebovali vysokokvalitnú grafiku a takýto 2D/3D mix je perfektný. Postavičky sú totiž 3D, ale prostredie je videné z 2D izometrického pohľadu. Už od Warlords III: Reign of Heroes autori používajú tie isté obrázky pre portréty bojovníkov, ale aj pridávajú stále nové. Tieto sú rukou kreslené, vysokokvalitné obrázky, ktoré prinášajú do hry ten pravý pocit fantasy atmosféry, za čo by som ich rád pochválil.

Hudba v hre je orchestrálno-elektronická a príjemne dopĺňa dej v hre. Keď kliknete na jednotku, počujete jej hlas, ktorý je iný pre každú jednotku, ale je docela jednotvárny a pochvíli vám trochu lezie na nervy. Taktiež bz som privítal trošilinka silnejšie hudobné ozvučenie a väčšiu variabilitu hlasov postáv u jednotlivých jednotiek.

Interface

Ako vlastne vyzerá obrazovka hry? Je prehľadná ale pri prvom hraní som chvíľu nemohol nájsť menu, ktoré sa otvára lebkou na paneli. Ten sa klasicky nachádza dole na obrazovke. Naľavo na tomto paneli je mapa, vpravo rôzne tlačítka, ktoré vám umožnia manuálne nastavovať akcie postavičiek (ako útok, pozícia v akej budú stáť a pod.). Takéto dačo už hráči poznajú z mnohých stratégií. V strede je portrét a život hrdinu (ten je tu vždy) a vedľa neho obrázok aktuálne zobrazenej postavy. Celkovo je prehľadný a dobre sa v ňom naviguje. Jedine by som uvítal iný panel pre každú rasu (ako napr. vo Warcraft III).

Príbeh a kampaň

Hra sa odohráva vo svete Etheria, ktorý už bol celý preskúmaný. Jediná oblasť, ktorá zostáva je oblasť „južných zemí“, kde žijú Ssrathi (jašterí muži), ktorí vlastnia obrovské poklady. Túto oblasť začínajú obsadzovať kolonisti bažiaci za ich bohatstvom. Vy a váš hrdina ste jeden z nich. Okolo toho sa točí celá kampaň, kde postupne ovládate obrovskú mapu. Kampaň je veľmi dobre vymyslená a myslím si, že vydrží v plnej hre docela dlho. Ak hru budete prechádzať so všetkými rasami, tak to bude určite OVEĽA dlhšie.

Na záver

Vyzerá to tak, že Warlords Battlecry III bude mať mnoho kvalít, ale nie pre všetkých. V zásade sa jedná o to isté, čo herní veteráni videli mnohokrát v iných tituloch. Hra sa zdá byť priemerným titulom, ktorí zaujme najmä fanúšikov série a RTSiek. Demo však za vyskúšanie stojí.