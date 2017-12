Astronómovia objavili dosiaľ najvzdialenejšiu planétu

28. apr 2004 o 11:02 TASR

Wellington 28. apríla (TASR) - Novozélandskí a japonskí astronómovia objavili dosiaľ najvzdialenejšiu planétu od Zeme pomocou techniky, ktorá by podľa nich mohla pomôcť pri objavení ďalších planét zemského typu, schopných udržať život.

Planéta veľkosti Jupitera, ktorá zatiaľ nedostala meno, je vzdialená 17.000 svetelných rokov od stredu našej galaxie. Pozorovala ju skupina vedcov z Nového Zélandu a japonskej Nagoje na Mount John Observatory na novozélandskom Južnom ostrove.

Ako povedal astrofyzik Denis Sullivan z Viktóriinej univerzity vo Wellingtone, planéta bola objavená pomocou techniky gravitačnej mikrošošovky, ktorá vychádza z Einsteinovej zákonitosti, že svetlo sa zakrivuje.

Objav podnietil japonskú univerzitu v Nagoji poskytnúť nový mnohomiliónový teleskop a umiestniť ho na vrch Mount John, kde sú vynikajúce podmienky pre pozorovanie vesmíru, vrátane suchého a priezračného ovzdušia. Teleskop, ktorý by mal doraziť na Nový Zéland koncom roka, umožní astronómom pozorovať dokonca ešte vzdialenejšie a slabšie telesá, dodal Sullivan.

Hoci novoobjavená planéta má plynný charakter, takže sama by zrejme nemohla podporovať život, vedec je presvedčený, že život vo vesmíre existuje.

"Ak nájdeme mimo slnečnej sústavy planéty zemského typu - a to by nám práve mala umožniť technika mikrošošovky, myslím, že vzhľadom na tak veľký počet hviezd nájdeme aj mnoho planét podporujúcich život. Je ťažké predstaviť si, že by sme mali byť vo vesmíre sami," myslí si Sullivan.

O objave planéty budú vedci podrobne informovať v nadchádzajúcom vydaní odborného časopisu Astrophysical Journal.