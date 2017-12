Die Presse: Na Slovensku stále nie je liberalizovaná pevná telekomunikačná sieť

28. apr 2004 o 9:55 TASR

Viedeň/Bratislava 28. apríla (TASR) - Staré logo Slovenských telekomunikácií sa síce zmenilo na Slovak Telecom (ST), ale stará obchodná politika sa zachovala, čo klienti tejto spoločnosti kritizujú. Uviedol to rakúsky denník Die Presse v článku o tejto firme. Dodal, že sa liberalizácia pevnej telekomunikačnej siete stále odďaľuje.

Denník pripomína, že ST je oficiálne liberalizovaný už od 1. januára 2003. Kým prevádzkovatelia mobilných sietí Orange a Eurotel zvádzajú v cenovej oblasti ostrý konkurenčný boj, v pevnej sieti je liberalizácia prinajmenšom pre súkromných klientov prakticky nepostrehnuteľná. Štát, ktorý si v ST zachoval 49-% spoluvlastnícky podiel, sa neusiluje zákonnými prostriedkami dostať pod väčší tlak jeho väčšinového vlastníka, Deutsche Telekom (DT).

Die Presse píše, že dôvod na nespokojnosť s DT má aj vláda. Pri predaji väčšinového podielu DT sa zmluvné strany dohodli na povinnosti v oblasti investícií. Koncom tohto roka vyprší termín, do ktorého mal Deutsche Telekom na Slovensku preinvestovať miliardu EUR (takmer 40 miliárd SKK), a to do modernizácie a infraštruktúry. Od roku 2000 sa však do rozvoja ST vložilo okolo 750 miliónov EUR a všetko nasvedčuje tomu, že sa zvyšok úlohy do konca tohto roku nezrealizuje.

Menej trpezlivosti s ST než vláda majú zákazníci. Podľa správ tlače v predchádzajúcich troch rokoch stratil Slovak Telekom okolo 200 000 klientov. Mobilní operátori ho už predstihli. Kým ST má 1,2 milióna zákazníkov, Orange prekročil ich počet dva milióny a služby Eurotelu využíva okolo 1,6 milióna abonentov.

(1 EUR = 39,957 SKK)