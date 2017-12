Kto získa titul najlepšej webovej stránky roka?

28. apr 2004 o 0:00 Tomáš Bella

Myslíte si, že vás už na internete nemôže nič prekvapiť? A čo tak špeciálny webový server pre ľudí, ktorých vzrušujú ženy, čo s autom zapadli do blata? Aj takáto stránka sa dostala medzi najužšie nominácie na prestížne ocenenie Webby Awards, ktoré boli vyhlásené minulý utorok. Tak ako každý rok ponúkajú nominácie zaujímavý pohľad na to najlepšie, najoriginálnejšie aj najčudnejšie, čo možno na internete nájsť.

Kto je najčudnejší na internete?

V kategórii "podivné weby" je stránka predávajúca videá so ženami v lodičkách brodiacich sa bahnom (Carstuckgirls.com) silným, no nie jediným kandidátom na víťazstvo. Konkurovať mu bude napríklad server "Hudba čudákov" (www.weirdomusic.com) ponúkajúci recenzie na najhoršie piesne z histórie populárnej hudby s názvami ako "Nechcem náhrdelník ani diamanty, chcem iba Elvisa" či "Sme len muži rátajúci ovce". Do boja v tejto kategórii však určite zasiahne aj amatérska maliarka, ktorá vás rada nakreslí, ale len spoločne s americkou speváčkou Stevie Nicksovou (www.johannas-art.com/Portraits.htm).

O titul najlepšia osobná webová stránka sa tento rok s originálnou stránkou uchádza napríklad 26-ročná talianska webdizajnérka Bruko (brukoworld.com), ktorá by si ho zaslúžila už len za úprimné priznania typu "väčšinou fotím sama seba, pretože je to lacnejšie ako psychiater". Veľkým favoritom je však aj podivuhodná osobná stránka ročného dieťaťa (www.steveandria.com/kynan), ktorého rodičia zjavne strávia viac času za internetom, než jeho prebaľovaním.

Ako sa operuje koleno

V kategórii internetové umenie poteší skutočne interaktívna ukážka gravitácie vo vesmíre (art.teleportacia.org/exhibition/GRAVITY/), ktorá je moderným webovým ekvivalentom insitných kresbičiek z Kovačice. Bez internetu by nebolo možné vytvoriť ani nekonečnú mozaiku fotografií zaslaných surfistami z celého sveta, ktorú môžete objavovať aspoň tak dlho ako zákutia Louvru (www.communimage.ch/engl/).

Úplne inú virtuálnu galériu ponúka server Suicide Girls (suicidegirls.com) , ktorý bol nominovaný v kategórii Komunitné stránky, do histórie súťaže však vojde skôr ako prvá nominovaná erotická stránka.

Medzi stránkami o športe je výrazným favoritom televízny gigant ESPN, viac pozornosti si však zaslúži nenápadný server o pouličných hrách (www.streetplay.com). Len tu sa môžete dozvedieť, ako správne hrať futbal s lepiacou sa loptičkou či si prečítať niečo o histórii skákania cez švihadlo.

Keď už sme pri športoch - v kategórii stránok o vede súťaží s gigantmi ako HowStuffWorks.com a BBC aj atraktívna stránka o chirurgických operáciách kolena, ktorá vám umožní vžiť sa do kože chirurga a operovať prostredníctvom internetu fiktívneho kresleného pacienta (www.edheads.org/activities/knee/). "Môj doktor vraví, že potrebujem operáciu kolena, ale po zhliadnutí vašej stránky a troche nácviku na pomaranči som sa rozhodol, že si ho odoperujem sám, aby som ušetril trochu peňazí," napísal jeden zo surfistov do diskusie k skutočne sugestívnej webovej stránke.

Súboj Titanov

WebbyAwards tento rok zaznamenali rekord v počte nominácií pre jediný webový server - sedem ich získala americká verejnoprávna televízia PBS, ktorá sa preslávila zábavnými interaktívnymi vzdelávacími seriálmi zo všetkých oblastí života. V kategórii stránok pre mladých získala dokonca tri z celkových piatich nominácií. Okrem nesporných kvalít PBS.org to signalizuje, že porota tvorená 480 osobnosťami ešte stále nie celkom zohľadnila, že internetové stránky už začali vznikať aj mimo Spojených štátov, hoci Webby sa tento rok hrdia doteraz najvyšším počtom nominovaných "zahraničných" serverov.

Najsilnejším európskym favoritom je tradične britská televízia BBC s piatimi nomináciami. Viacero nominácií získali aj vyhľadávač Google, internetový obchod s hudbou iTunes a bezplatná encyklopédia Wikipedia, ktorú tvoria bez nároku na slávu i honorár tisícky dobrovoľníkov.

V každej z tridsiatich kategórií bude okrem ceny poroty udelená aj cena na základe hlasovania internetistov - hlasovať je možné na stránke www.webbyawards.com do 7. mája.