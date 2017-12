Hasenie ohňa v kancelárii

Hasenie ohňa v kancelárii by už v budúcnosti nemalo spôsobovať rovnako veľké škody, ako sám oheň - americká firma Tyco International pred dvoma týždňami predstavila novú tekutú hasiacu látku, ktorá nepoškodzuje elektronické zariadenia, ale nezničí ani ..

28. apr 2004 o 0:00

FOTO - ČTK/AP





Hasenie ohňa v kancelárii by už v budúcnosti nemalo spôsobovať rovnako veľké škody, ako sám oheň - americká firma Tyco International pred dvoma týždňami predstavila novú tekutú hasiacu látku, ktorá nepoškodzuje elektronické zariadenia, ale nezničí ani knihy či umelecké diela. Na prezentácii v New Yorku predstavitelia firmy najskôr poliali hasiacou zmesou notebook a potom do nej ponorili mobilný telefón - obe zariadenia po rýchlom osušení bez problémov fungovali.