Ako využívať digitálny fotoaparát

Kniha Jak využívat digitální fotoaparát je zaujímavým sprievodcom teóriou aj praxou digitálneho fotografovania a spracovania fotografií v počítači. Hneď na začiatku autor, dlhoročný profesionálny fotograf, objasňuje princípy fungovania fotoaparátov a čita

28. apr 2004 o 0:00 Milan Gigel

Dave Johnson * Jak využívat digitální fotoaparát * Soft Press Praha 2004

teľov uvedie do tajov ich parametrov, nastavení a ich limitov. Namiesto suchej teórie všetky informácie názorne demonštruje na praktických príkladoch, ktoré sú dokumentované porovnávajúcimi fotografiami.

Okrem voľby preddefinovaných režimov sa čitateľ dozvie aj to, ako môže nastaveniami hravo prekonať nedokonalosti automatiky a prinútiť prístroj fotografovať netradične a atraktívne.

Úspech fotografie však závisí nielen od správneho nastavenia, ale i od kompozície scény. Dave Johnson čitateľa naučí ako vyhľadávať zaujímavé momenty a na čo sa sústrediť pri fotografovaní prírody, portrétov či panorám i ako vytvárať nočné snímky alebo makrofotografie. Mnohé príklady poukazujú na to, že skutočné umenie spočíva v tom, ako sa scéna umiestni do hľadáčika. Klasickému zameraniu priamo na objekt záujmu "do chlievika" je teda koniec. Okrem pravidiel "dvoch tretín" príklady poukazujú na využitie pomocných objektov pri vytváraní trojrozmernosti a hĺbky fotografií. Ak je k niektorým druhom fotografie potrebné použiť nejaké pomôcky, dozviete sa, ako ich používať či nahradiť alebo prispôsobiť svojim potrebám. Text je taký prehľadný a živý, že čitateľa priamo nabáda, aby jednotlivé techniky okamžite vyskúšal a porovnal so svojimi starými fotografiami.

Osobitná pozornosť je venovaná formátom ukladania obrázkov a použitia efektov priamo pri ich vytváraní. Autor berie ohľad na veľkosti snímok a ich kvalitu určujúcu možnosti ich využitia. Keďže nie vždy sa všetko vydarí, netreba zabúdať ani na opravy a následné spracovanie na počítači. Tu je text rovnako živý a hravý, ako pri samotnej fotografii. Úpravy sú demonštrované s využitím voľne dostupných softvérov. Nájdeme tu i perličky ako retuše, fotomontáže, spájanie fotografií a digitalizáciu papierových fotiek prostredníctvom skenera.

Autor sa teda venuje všetkému, čo s fotografiou súvisí. Prehľadné členenie umožňuje rýchle vyhľadávanie informácií, praktické tipy a postrehy oživujú text a neoceniteľné sú príklady použitia v praxi. Zaujímavým prvkom sú i praktické návody "Ako na ....", ktoré v presných postupoch zhŕňajú informácie týkajúce sa problematiky.