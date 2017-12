Kto si kúpi drevený počítač?

Chcete niečo urobiť pre svoju planétu? Kúpte si drevený počítač, vyzýva švédska firma Swedx. Od konca minulého roka predáva monitory, klávesnice a počítačové myši vyrobené z dreva namiesto plastu. Drevená elektronika je vraj oveľa príjemnejšia na dotyk,

28. apr 2004 o 0:00 Tomáš Bella

foto





Chcete niečo urobiť pre svoju planétu? Kúpte si drevený počítač, vyzýva švédska firma Swedx. Od konca minulého roka predáva monitory, klávesnice a počítačové myši vyrobené z dreva namiesto plastu. Drevená elektronika je vraj oveľa príjemnejšia na dotyk, nešpatí byt a po skončení životnosti nebude až takou záťažou pre životné prostredie.

Drevené časti počítačov však zatiaľ veľmi na odbyt nejdú. Firma predáva asi 3000 monitorov mesačne; v celej Európe sa za rovnaké obdobie predá spolu okolo 330-tisíc monitorov. Problémom zrejme nie je odpor zákazníkov k zmenám, ale cena produktov. Drevená počítačová USB myš stojí asi 1600 korún, klávesnica 2000 a 15-palcový LCD monitor od 16-tisíc korún. Zákazník teda za drevené balenie monitora či myši zaplatí približne o tretinu viac, ako za bežný plastový výrobok.

Firma dúfa, že jej produkty by si mohli do kancelárií kupovať vrcholoví manažéri, ale aj bežní ľudia do svojich domácností. V súčasnosti si môžu zákazníci dokonca vybrať z troch druhov dreva - v ponuke je americký jaseň, nemecký buk a tmavé drevo z afrického pralesa. Najväčší záujem o drevené počítače je zatiaľ v Španielsku a Luxembursku.

Drevené počítače by sa mohli stať o niečo obľúbenejšími o dva roky, keď budú musieť výrobcovia podľa nariadenia Európskej únie prevziať zodpovednosť za likvidáciu vyslúžilých prístrojov. Výrobky Swedxu však odstraňujú len jeden z mnohých ekologických problémov - je na nich síce menej plastu, ale stále obsahujú množstvo toxických látok vo svojom vnútri.

www.swedx.se