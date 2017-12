Rely s tradíciou, ale aj chybami

Séria Colin McRae Rally je už klasikou medzi automobilovými simuláciami, úspech žali najmä prvé dva diely. Po trocha nešťastnom treťom dieli tu máme štvrtý, šikovne nazvaný číslovkou 04, ktorá signalizuje, že nový diel už asi budeme dostávať každý rok.

29. apr 2004 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Má však zmysel zaoberať sa aspoň týmto pokračovaním? Papierovo rozhodne áno, najmä ak ste tu nováčikom. Osobitému štýlu rely, ktorý táto hra prezentuje, rozhodne zábava nechýba. Fyzika jazdy rely špeciálov sa od minulej časti príjemne zreálnila, ale zároveň nie je problém autá slušne "ukočírovať" aj z klávesnice. Tiež vizuálny aj funkčný model poškodenia boli zmenené k lepšiemu. Novinkou je vlastný šampionát áut s pohonom dvoch kolies a trieda B z bláznivých osemdesiatych rokov minulého storočia. Ponuku, samozrejme, dopĺňa kráľovská trieda WRC a niekoľko bonusových áut, najmä historických. Hoci jednotlivé kategórie neobsahujú viac než šesť vozidiel, variabilita jazde určite nechýba. Autori konečne dovolili hrať hlavný šampionát aj s iným jazdcom, než "značkovým" McRaeom.

Všetko toto poteší aj veteránov série. Tí si však všimnú aj množstvo nedostatkov, ktorými hra trpí, dokonca aj v porovnaní so svojimi predchodcami. V prvom rade sa kamsi stratila vyššia náročnosť. Nie je problémom väčšiu časť hry odjazdiť doslova za jedno poobedie. Od púšťania sa do šampionátov v ďalších kategóriách vás odradí smiešne malý počet rýchlostných skúšok. Sú tu, samozrejme, rôznorodé krajiny, od Spojených štátov cez Španielsko až po Japonsko, ale každá obsahuje len presne 6 "RSiek" vždy s tým istým počasím a v rovnakom poradí. To je oproti "dvojke" doslova smiešne. Väčšina z nich je, navyše, iba vylepšenou kópiou tratí, ktoré sa už v sérii objavili.

Technická stránka je opäť poznačená tradíciou série. Autá sú vymodelované perfektne a so šokujúcimi detailmi (okrem zanedbaných interiérov), ale zato objavíte väčšie i menšie nedostatky v grafike tratí - ešte že si v rýchlosti ani neuvedomíte, ako nudne pôsobia. Situáciu zachraňujú reálne spracované efekty vyplývajúce z povrchu rýchlostných skúšok, počasia a dennej doby.

Štvrté pokračovanie slávnej rely série však celkovo nie je zlou hrou. Práve preto, že patrí do takej slávnej série, ho však nemôžeme hodnotiť na výbornú.

Odporučená konfigurácia: procesor 1,5 Ghz, 256 MB RAM, 64 MB grafická karta

