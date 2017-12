Projektom roka výučbový program Cisco

Za najlepší projekt v oblasti informačných technológií na Slovensku bol minulý týždeň vyhlásený Sieťový akademický program Cisco. Študentom 44 stredných a štyroch slovenských vysokých škôl umožňuje naučiť sa budovať počítačové siete s využitím najmoderne

28. apr 2004 o 0:00 Tomáš Bella

Za najlepší projekt v oblasti informačných technológií na Slovensku bol minulý týždeň vyhlásený Sieťový akademický program Cisco. Študentom 44 stredných a štyroch slovenských vysokých škôl umožňuje naučiť sa budovať počítačové siete s využitím najmodernejších elektronických vyučovacích metód. K učebným materiálom majú študenti, ktorých je v súčasnosti okolo tritisíc, prístup cez internet, rovnakým spôsobom môžu komunikovať aj so svojimi učiteľmi a sú informovaní o hodnotení svojich teoretických vedomostí.

Cenu IT projekt roka udelilo počas výstavy Cofax neformálne združenie slovenských novinárov a profesionálov v oblasti informačných technológií. Do najužšej nominácie sa dostali ešte informačný štátny portál Občan.sk, projekt elektronického zberu údajov pre Sociálnu poisťovňu a systém bezplatného telefonovania cez internet, ktorý začal fungovať medzi troma slovenskými univerzitami.

Dominovali giganti

Už štvrtýkrát boli na Cofaxe vyhlásené aj ceny pre IT osobnosť a firmu roka. Za najlepšiu firmu porota označila Hewlett-Packard Slovakia, ktorá vlani na Slovensku otvorila dve technologické centrá. Tie zamestnali štyristo IT odborníkov, ktorí budú zo Slovenska poskytovať podporu zákazníkom z Európy, Stredného východu aj Afriky. Okrem HP sa do užšej nominácie dostali aj Slovak Telecom, Orange, Datalock a Delta E.S.

Osobnosťou roka sa stal generálny riaditeľ Microsoftu Róbert Šimončič - pod jeho vedením sa slovenská pobočka firmy dostala do prvej desiatky v regióne a body mu určite priniesla aj návšteva Billa Gatesa na Slovensku. Medzi nominovanými boli ďalej viceprezident Slovak Telecomu Pavol Kukura, riaditeľ LogicaCMG pre Slovensko a Maďarsko Róbert Sándor (LogicaCMG), Rudolf Lukačka (Elas) a prvýkrát v štvorročnej histórii súťaže aj žena, technická riaditeľka Orange Dana Prekopová.

Najlepšie technologické produkty

V súťaži Počítadlo 2004 sa v piatich kategóriách hodnotili najpokrokovejšie IT produkty, ktoré sa na Slovensku predávali minulý rok. Cenu za najlepší počítač získali na Slovensku vyrábané informačné terminály od firmy netPoint, ktoré umožňujú prístup k digitálnemu obsahu napríklad v hoteloch či informačných centrách. Najlepším periférnym zariadením sa stal originálny skener HP Scanjet 4670 a najlepším mobilným zariadením Lokátor UNI od firmy INCA, ktorý umožňuje sledovať polohu auta prostredníctvom satelitného systému GPS.

V kategórii spotrebná elektronika zvíťazil digitálny fotoaparát Olympus E-1 a v oblasti softvéru porota ocenila ABBYY FineReader 7.0 na rozoznávanie písma v naskenovaných textoch.