Need for Speed: Underground bude mať nástupcu

27. apr 2004 o 17:39 Ján Kordoš

Zdokonaliť by sa mal fyzikálny model, no to neznamená, že pôjde o reálnu simuláciu, skôr môžeme očakávať deformáciu karosérie po nárazoch a následné zhoršenie jazdných vlastností auta. Konečne si zajazdíme aj za denného svetla (i keď uznávame, že nočná jazda mestom má niečo do seba) a svoje extempóre na vozovke si môžete uložiť ako replay a chváliť sa potom priateľom. Need for Speed: Underground 2 bude vytvorené pre všetky dostupné platformy.

Zdroj: www.bluesnews.com