Chystá sa druhý diel Parkanu

27. apr 2004 o 17:22 Ján Kordoš

Spoločnosť Nikita sa rozhodla, že oživí svoju prvotinu, ktorá prerazila aj na západe a pokúsi sa do hry vložiť všetko to, čo sa nestihlo v jednotke, prípadne boli obmedzenia v technologickej rovine. Znovu budeme mať možnosť lietať si voľne vesmírom, skúmať ho a ak nás to prestane baviť, stačí vstúpiť na jednu z množstva planét, kde môžeme chodiť buď po svojich, či dokonca v niektorom z dopravných prostriedkov.

V hre Parkan 2 bude mať hráč veľkú voľnosť, hoci bude občas zväzovaný misiami, nič mu nebráni vo vlastnom výbere povolania a pohodového hrania. Stať sa budete môcť už klasicky bojovníkom, obchodníkom, pašerákom a dokonca aj vládcom (niečo ako prezident, len vládca má právomoci :). O podobný štýl sa snažil aj pekelný produkt Dereka Smarta Universal Combat a z našej recenzie určite viete ako dopadol. Veríme, že Parkan 2 bude mať viac šťastia.

Zdroj: homepage