Gangland – najlepšia mafiánska hra?

Lucky Luciano, Don Corleone, Franky „čtyrprsťák“. Mobsters, Godfather, Road to Perdition. Mafia, Chicago 1930 a teraz Gangland. Rodina kultúrnych produktov tematizujúcich americké obdobie prohibície sa rozrástla o hru na platformu PC. A či ide o nový míľn

27. apr 2004 o 2:11 Marián Kluvanec

ik v danom žánri, alebo len opakovanie zaužívaných klišé, sa dozviete v našej recenzii.

Herné médiá u nás aj na západe sa v prípade Ganglandu zhodli v zásadnej veci: je nadmerne násilný. A zároveň náročný. Veď pozícia sa automaticky ukladá len pri checkpointoch – ale po vypnutí hry musíte ísť celú misiu odznova (save je len medzi celými misiami)! Sucks. Ešteže Whiptail vydali patch, ktorý vraj ukladá pozíciu pri checkpointoch napevno. Lenže finta je v tom, že tento patchík pracuje len s verziami 1.0.2, 1.0.3 a 1.1.0, takže ja so svojou novinárskou verziou som si mohol vlasy trhať a tak. Potom že život recenzenta je easy. Niekedy sa veru blíži až k nightmare, ale čo to sem pletiem, sťažovať sa môžem na odboroch a mimo pracovnej doby:-).

Boli raz štyria bratia. Z toho traja spravili v USA gangsterskú kariéru a riadne si užívali. Zvyšný brácha sa rozhodol im to zrátať a v jeho koži budeme v Ganglande pracovať na ultimátnej vendette. V záoceánskom Paradise City je našim jediným známym strýko Vincenzo, vplyvný mafiosi so zmyslom pre násilie. V jeho mene musíme získavať od ľudí výpalné, likvidovať nepohodlné osoby a všetky tie ostatné činnosti bežných mafiánov. Hra sa rozbieha s jednoduchými úlohami v štvrti Little Italy a postupne nás zavedie aj do odľahlejších častí mesta. Pohľad na svet je izometrický, avšak s kamerou sa dá všelijako otáčať a zoomovať (darmo, 3D svet), čo niekedy spôsobuje skôr chaos, ale kto si zvykne, má vyhraté (aj keď masové pouličné boje sú chaotické až príliš). V cca. 16 leveloch rozdelených na niekoľko „checkpointov“ treba podobne ako v klasike GTA plniť dané úlohy. Zvláštnosť tu inak tiež spočíva v rozvetvení deja, keďže popri daných úlohách môžeme riešiť samostatne objavené „subquesty“ a tak si privyrobiť peniaze na zbrane a muníciu, prípadne zlepšiť skúsenosti našich postavičiek. Podobne v nepovinných misiách nazvaných challenge možno získať špeciálne jednotky, ktoré sa potom dajú najímať a používať v samotnej hre. S prítomnými RPG prvkami to inak autori nijako neprehnali a Gangland je v prvom rade predsa len o strieľaní a mlátení a zarábaní a zvyšovaní vplyvu v meste a - a – a... A je to veľmi dobre spracované! Už tu veľmi nevidíme nóbl lokality ako v Chicago 1930, pohybujeme sa skôr na periférii, ktorej bezútešnú atmosféru správne dolaďuje temná hudobná vložka.

V Ganglande je parádna tzv. freestyle zložka, čo znamená asi toľko, že ak práve nie sme tlačení časovým limitom, môžeme sa len obzerať po meste a vyhľadávať problémy. Je tu hromada interaktívnych postáv, s ktorými sa dá uzavrieť rôzny druh dohody o spolupráci. Dokonca je možné zbaliť aj nejakú tú ženskú... Alebo si sadnúť do auta a trochu sa povoziť. Našťastie aj túto časť hry zvládli autori na jednotku a riadiť pomocou kláves W S A D sa dá celkom v pohode. A popritom stíhame aj streľbu na ľudí na chodníku:-). Sumarizovane: Gangland sa rázne objavil na scéne a svojej konkurencii uštedril tvrdú ranu pažbou winchestrovky.

GRAFIKA 7 / 10

Naháňať kšefty po nociach je predzvesťou tmavého ladenia grafiky a v Ganglande veru slniečko vidíme len pomenej (deň sa síce strieda s nocou, ale veľký rozdiel v osvetlení som nepostrehol). Neva, atmosféra temnoty sa tak len zhusťuje a poukazuje tak na všadeprítomný zločin. Príslušníci rodiny Vincenza sú zvýraznení kruhom červenej farby na svojom pôdoryse, nepriatelia a polícia sú označení v závislosti od príslušnosti odlišným koloritom a cieľ práce má na mapke pridelenú farbu zelenú. Postavy a objekty sú aj pri maximálnom zoome dostatočne detailné a niet im čo vytknúť. Chlapi sú riadni samci, ženy riadne samice a stará mama s guľovnicou ich všetkých lieči. Nádhera.

INTERFACE 7 / 10

Pre komfortnejšie ovládanie môžeme používať aj kopec klávesových skratiek. Kto má chuť sa naučiť aspoň tie najhlavnejšie (napr. prepínanie primárnej a sekundárnej zbrane), o niečo si zľahčí robotu. Kamera je poslušná a reaguje pohodovo a presne. Po nasadnutí do vozidla sa fixuje za jeho zadnicu, ale dovoľuje nám ďalej s ňou manipulovať. S „presvitaním“ budov je to občas trochu horšie, pri nesprávnom uhle nastavenej kamery totiž nie je vidno do domčeka medzi dvoma výškovými budovami. Ale malý pohyb myškou to vyrieši.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Gangland je Chicago 1930 killer, veru tak. Je inovatívny, nápaditý, vizuálne atraktívny a pridržiava sa len nutných klišé (talianske mená a názvy, dobové zbrane a zápletky). Najmä po prelúskaní absencie ľubovoľného sejvovania počastuje hráča dávkou slušnej zábavy. Zloženie tímu, výber zbraní, objavovanie štvrtí mesta a freestyleové hranie dopuje hormóny šťastia a núti pokračovať „už len do ďalšieho sejvu“. Nezdržiava, nenudí, opakuje sa len minimálne. Unavuje až časom, ale nejaký ten energy drink a očné kvapky vyriešia všetko:-).

MULTIPLAYER

Ak ste si odjakživa chceli o vplyv v podsvetí zasúperiť s priateľmi, máte teraz ideálnu možnosť. Gangland ponúka MP online aj po lokálnej sieti, v závislosti od typu vybranej misie sa vždy uvolní istý počet voľných slotov (max. pre 8 hráčov). MP v reáli som však netestoval a tak sa zdržím hodnotenia.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Dabingu je v hre žiaľ pomenej, pritom by sa práve v tomto žánri mohol dobre vynímať. Výrazné sú akurát chlapské hlášky aktérov a rôzne typy nadávok. Nuž a zvyšná zvuková stránka Ganglandu sa presne mieša s lepším priemerom doby. Ale keď rachoce Tommygun a doprevádza ho výbuch zväzku dynamitu, sú všetky ostatné SFX celkom zbytočné...

HUDBA 7 / 10

Muzikálne je Gangland veľmi rôznorodý. Počuli ste už techno v mafiánskej hre? Ani ja... Ono to vlastne celkom techno nie je, skôr taká elektronická depka s e-gitarami, ale voľba netradičného hudobného žánru pre tento typ hry sa ukázala ako šťastná – skvele dokresľuje výčiny Vincenzových pästiarov. Trackov je v Ganglande niekoľko, pričom štýl a intenzita muziky sa mení podľa akcie a typu levelu (pri sniper challenge v ruskej štvrti asi nejeden presvedčený sovietofil vyroní slzu nostalgie). Nuž a jednotlivo prehrať si ich môžete priamo z herného CD (adresár DATA: Streams).

INTEGLIGENCIA & NÁROČNOSŤ 6 / 10

Zaujímavé je na Ganglande hlavne to, že zakaždým sa hrá trochu inak. Istotne, východisko je dané, ale zvyšok sa vyvíja podľa momentálneho chodu mestečka. Aj to trochu sťažuje hladký priebeh hrou – nikdy presne neviete, kto sa vám pripletie do cesty. Napríklad v misii kedy Vincenzo prikázal zabiť bossa konkurenčnej rodiny, som pri prvom pokuse umrel priamo pred jeho stolom. Poučený z chýb, vzal som pár ľudí nazvyš a lepší zbraňový arzenál tiež nechýbal. No tesne pre mojím vtrhnutím do bossovej kancelárie sa tam nahrnulo pol tucta uniformovaných. Nie, nešli ho zatknúť – išli si po výplatu. Tak sme s chlapcami počkali za rohom a až po ich odchode sme nabehli dnu a miesto vyčistili. Znie to pekne, ale bez vyššie spomínaného save patchu budete mať problémy najmä v neskorších leveloch. A miliónte opakovanie tej istej úlohy môže byť veľmi, ale veľmi iritujúce...

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Odpoveď na opytovaciu titulku tohto textu som už uviedol pri hrateľnosti, ale znova: áno, vo svojom žánri (akčná stratégia s prvkami RPG) hrá Gangland prím. Pre priaznivcov tematiky je to povinná skúsenosť, ktorú musia zažiť na vlastnej koži. Všeobecne však tiež ide o podarenú akčnú hru s dávkou nelineárnosti, obsahujúcou pár novátorských nápadov. Koho neodstraší vyššia náročnosť, má na nejaký čas o zábavu postarané. Pri Ganglande si prosto treba pripraviť železné nervy a zásoby trpezlivosti a uvidíte, že Paradise City bude celé patriť len vám...