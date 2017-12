Alcatel plánuje spoločný podnik s čínskou spoločnosťou TCL Communication

26. apr 2004 o 11:09 TASR

Paríž 26. apríla (TASR) - Francúzsky výrobca telekomunikačných zariadení Alcatel plánuje vytvoriť spoločný podnik s čínskou spoločnosťou TCL Communication, ktorý by sa sústreďoval na výrobu a predaj príslušenstva pre mobilné telefóny.

TCL by prispela čiastkou 55 miliónov EUR (viac ako 2,2 miliardy Sk), čím by si v spoločnom podniku zabezpečila 55-% podiel, kým Alcatel by do nového podniku vložil 45 miliónov EUR a získal by 45-% podiel.

Nová dohoda by tak otvorila cestu pre postupný odchod spoločnosti Alcatel z oblasti výroby príslušenstva pre telefóny. Dohoda obsahuje aj možný akciový swap, kde by sa akcie Alcatelu transformovali do akcií TCL. Swap by sa mohol uskutočniť najskôr po štyroch rokoch od založenia spoločného podniku.

Spoločný podnik bude mať výhradné právo na používanie značky Alcatel pre predaj a distribúciu príslušenstva. Podnik bude naďalej udržiavať dodávateľské a distribučné kanály spoločnosti Alcatel a v budúcnosti plánuje zvýšiť produktový rad a ťažiť z investícií do výskumu a vývoja. Informovala agentúra Reuters.

(1 EUR = 40,116 SKK)