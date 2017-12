Rozhovor s autormi hier Doom a Quake. Pýtajte sa!

Vďaka našim dobrým vzťahom s hernými vývojármi (thanks Cave Troll) vám prinášame jedinečnú možnosť položiť vaše otázky spoluautorom hier ako Doom, Quake, Daikatana alebo Anachronox. Páni a dámy, pripravte si otázky pre Johna Romera a Toma Halla,

26. apr 2004 o 11:18 Juraj Chrappa

patriacich medzi elitu svetových herných vývojárov.

Kto by nepoznal kultové a revolučné strieľačky ako Wolfenstein 3D, Doom alebo Quake? Takisto ste museli počuť o kontroverznej Daikatane, ktorá pohltila milióny ale zisky nikdy nepriniesla. Menej z vás už možno pozná Anachronox, špičkové RPG na Quake2 engine, ktoré znalci a herní recenzenti vynášali do neba, ale väčšieho komerčného úspechu sa hra opäť nedočkala. Chceli by ste sa na niečo opýtať spolutvorcov týchto hier? Tém na rozhovor je určite viac než dosť.

Teraz máte jedinečnú príležitosť! HRY.SME.sk pripravujú exkluzívny rozhovor s Tomom Hallom a Johnom Romerom, v rámci ktorého sme sa rozhodli poskytnúť priestor našim čitateľom. Dnes aj zajtra môžete prispievať otázkami do diskusie k tomuto článku. Najlepšie otázky vyberieme a položíme ich obom vývojárom. Neváhajte a pýtajte. Kto sa pýta, ten sa dozvie :).

John Romero, Tom Hall