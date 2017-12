Dead Man´s Hand - kolty prekliato nízko

26. apr 2004 o 9:50 Ján Kordoš

First person strieľačky tak rýchlo nezmiznú z povrchu herného, no je menšou záhadou slabší výskyt FPSiek s tematikou Divokého Západu. Jediný kandidát je Outlaws a ten vyšiel pred viac ako 7 rokmi, takže Dead Man´s Hand uspieť musí, no stále bude dvojkou v tomto súboji, hoci nechýbalo veľa a mohla to byť bomba.

Ak si žiadny príslušník mužského pohlavia nebude nič nahovárať, tak určite medzi klasickými snami a víziami, čím budeme ako veľkí ujovia, padli okrem klasík v podobe ujo policajt (z toho vyrástla väčšina z nás príchodom do základnej školy), ujo kozmonaut (z toho vyrástla väčšina z nás príchodom do hvezdárne a poznaním, že tá vesmírna loď môže na Zem spadnúť a to by ukrutne bolelo) a ujo kovboj – z toho málokto vyrástol.

Neviem čím to bude, ale ja som daným obdobím proste fascinovaný a viem si sám seba živo predstaviť ako veľkého bossa v tmavohnedom klobúku, s koltmi „proklatě nízko“. Ja viem, utopia. Už len preto, že obdobie menšej anarchie, kde platili zákony silnejších a bohatších (niežeby sa niečo podstatnejšie dodnes zmenilo), kde tequila tiekla prúdom a každý žil svoj život naplno, lebo vedel, že sa môže zobudiť mŕtvy... ehm, nezobudiť živý... ehm, sa už dávno vytratilo a úprimne, moje strelecké schopnosti by mali mierne samovražedné sklony.

Dobre, nechám svoje kecy o Divokom Západe tak, každý si to dokáže vyabviť v mysli a skutočne si nedokážem predstaviť nikoho, kto by dokázal odolať. Dobre, obdobie už poznáme, teraz niečo o príbehu. The Nines boli známym gangom a postrachom čestných ľudí. Prepadávali banky, prepadávali dostavníky, zabíjali pre peniaze a podobné rozkoše života. Hlavný hrdina však dostane pekne cez ústa, keď ho zradí samotný boss tohto zoskupenia a jeho vinou skončí náš kamarát v base. Tmavé priestory a chlad nerobia dobre pleti našemu hrdinovi a preto sa rozhodne zvoliť možnosť úteku, čo sa mu podarí pri vzbure vo väzení. Útek z basy je už hrateľný a po úspešnom úniku vám v hlave len jedna myšlienka (pôvodne som si myslel, že to bude niečo v zmysle opačného pohlavie, vezmite si to tak, že vo väzení pre vás predstavuje jediný vrchol zadok spoluväzňa) – pomsta. V štýle Tarantinovského Kill Billa si spravíte zoznam ľudí, ktorí musia nedobrovoľne opustiť brány tohto sveta. Samozrejme ide o bývalú Deviatku a dlhá cesta sa môže začať.

Ako vidíte, ide o klasický westernový námet, kde osamelý hero ide nakopať prdelky parťákom podrazákom a dá sa skromne povedať, že je to v mene dobra. Síce nepriamo, ale aspoň zbavíte svet ďalších zločincov a ich poskokov. Tak si hrknem ešte zopár pohárikov, nech mám pevnejšiu ruku a môžeme sa pobrať na dlhú cestu.

Počet zbraní je možno pre niekoho až zarážajúco nízky, ale číslo 9 je pre túto hru ako stvorené, tak prečo to nevyužiť znovu, že áno. Zbrane sú rozdelené do 3 kategórii, pričom v misii si môžete vziať vždy len jednu z danej kategórie. Prvú predstavujú klasické kolty (klasika v podobe Peacemakeru nás neminula, ďalej tu je taká menšia brokovnička vydávajúca sa za kolt a mini pištoľ, akú mávali sociálne pracovníčky zastrčené buď vo výstrihu alebo v podväzkoch), druhú pušky (klasická, s rýchlou kadenciou a dokonca jedna s teleskopom) a brokovnice (jedna je klasická pumpovacia, druhá dvojhlavňová a tretiu som si pracovne nazval hovädo...s tými guľkami by som nechcel dostať medzi guľky).

Do boja si ponesiete trojicu zbraní, no v priebehu misií môžete ešte naraziť na dynamit, či dokonca „whiskey coctail“, predchodcu starého dobrého molotova a klasickú kovbojskú kudlu. V zbraniach nevidím žiadny problém, sú neuveriteľne vyvážené a nestalo sa mi, že by som v priebehu každej misie nepoužil kolt (nábojov som mal vždy dosť). Zbrane sú navyše prevedené do hry podľa skutočných predchodcov, takže pocit, že som sa cítil ako skutočný kovboj (poznámka pre všetkých krútiacich hlavou a pochybujúcich o mojej dospelosti – bééé, aj tak budem kovbojom).

Nepriateľov samozrejme predstavujú klasická chamraď, poskokovia bossov, pričom s niektorými si to rozdáte v závere misie a tieto boje sú postupne skutočne tuhé. Počet druhov som sa nepokúšal zistiť, málokedy som si ich nechal prísť bližšie ako na dostrel, takže som niektorých ani nevedel rozoznať. Dúfam, že mi tento prehrešok odpustíte – na oficiálnej stránke sa píše niečo o počte kusov 25 s rôznymi variáciami a kombináciami, takže im musíme veriť. Musím však spomenúť prostredie, ktoré je skutočne výborné. Mesto, kaňony, les, ruiny, vojenská pevnosť atď. Dokonca si aj na koni zajazdíte, čo považujem za výbornú misiu. Síce koníka ovládať nemôžete, len myškou killujete parchantov okolo seba, je to však i tak ohromná zábava.

Ďalším príjemným spestrením je poker pred každou misiou. Po úspechu vám pribudne munícia, no jedinou prehrou o všetko prichádzate, takže si dokážete predstaviť moje (značne zúrivé) rozčarovanie, keď som po full house skončil. Ale aspoň som sa konečne dostal potom do hry :). To by mohlo byť aj všetko, čo som vám chcel povedať v opisnej časti.

GRAFIKA 8 / 10

Nepomočoval som sa noci kvôli nádhernému skvostu, neskákal som rozbíjajúc si o plafón môj ctený kokos. Na druhú stranu som netrávil ani žiaden čas s kýblikom pri monitore a nad grafikou som po nociach neplakal. Proste je to tak akurát kvalitné. Mno, tento popis vám zrejme nestačí, takže viac napovie Unreal engine a kukanec na screeny. Jednotlivé prostredia sú prevedené do svojej virtuálnej podoby s citom, nevyzerá to umelo, zaujala ma aj interaktivita okolia. Nároky na hardware nie sú obrovské, počas hrania som sa nestretol so žiadnymi výraznými problémami, v pohode som Alt-Taboval.

Viac však mohli tvorcovia hry zapracovať na animáciách postavičiek, ktoré behajú niekedy trošku podivne a filmíky medzi misiami sú hodné veľkého povzdychu. To, že sú čiernobiele, to mi vôbec nevadí, aspoň to má svoju atmosféru, ale tie animácie sú tak kockaté, až mi srdce stislo.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie postavičky zvládne každý človek schopný ovládať svoju pravú ruku nezávisle od svojej ľavej. Menšia historka z natáčania: dajte neskúsenému zástupcovi ženského pohlavia možnosť hrať podobnú hru, pohodlne sa posaďte a len sa bavte :). V ovládaní som nenašiel žiaden podstatný bug, takže si spravíme malú exkurziu do hernej obrazovky. Zdravie je prezentované kartami (je tam však aj klasické číselné zobrazenie 0-100), náboje musíte stále dobíjať a každé zabitie vám zvýši berserk (túto poznámku som si už len kvôli pamätníkom slovenských herných webov nemohol odpustiť), takže čím viac parchantov odstrelíte, tým budete viac nadržaný na ďalšie mŕtvolky (ak nečítate celú recenziu a zrak vám spočinul len na slovnom spojení nadržaný na ďalšie mŕtvolky, určite ohŕňate nosom, ale dobre vám tak, máte čítať články celé) a ste lepšie bodovo ohodnotený.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

V meste fúka vietor všade je počuť len smrteľné ticho. Moje kroky po vyprahnutej zemi mi rezonujú v ušiach a ja cítim, že tu na mňa niekto číha, ale je dokonale ukrytý. Zrazu sa spoza rohu ozvú výstrely a prestrelka s dvojicou poskokov začína. Náboje lietajú, vykloním sa spoza rohu budovy, vyšlem na nepriateľa jeden náboj, skryjem sa. Kadencia môjho koltu síce nie je vôbec rýchla, ale protivníci sú na tom rovnako. Prestrelka sa končí nádhernými headshotmi a ja pokračujem do baru, kde sa musím skrývať za odhodené stoly. Beriem si svoju „old-shatterhandku“ a posielam zopár nepriateľov do večných lovísk 6 ranami rýchlo za sebou.

Ten kto si dokáže predstaviť atmosféru týchto súbojov bude v nirváne. Ja som súboje prežíval maximálne ako sa len dalo vďaka výbornej hrateľnosti. Za každého mŕtveho nepriateľa alebo strelenia do interaktívneho predmetu dostávate body a výsledné skóre si môžete vylepšovať opakovaním misie. Najviac ma zamrzeli miznúci mŕtvi protivníci, ale nič nie je dokonalé.

Hrateľnosť je tým vyššia, čím je pre vás divoký západ atraktívnejší. Ak radi strieľate po vesmírnom svinstve, asi vás historický puch čučiaci za každým rohom nenadchne až tak moc, ale stačí sa vžiť do úlohy hlavného hrdinu a atmoška je vo výšinách. Dosť tomu nahráva aj pomalosť zbraní, kadencia koltov nie je vysoká, takže v tomto realita dostáva jeden tajný bodík k dobru. Ja som bol spokojný.

MULTIPLAYER

Hra ho obsahuje, no z časového hľadiska som sa k nemu nedostal. Hra obsahuje množstvo DM máp, ale ako som už písal, neskúšal som, nehodnotím.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Samotné prostredie je tiché, ale keď si to začnete medzi sebou rozdávať, všade počuť streľbu, výkriky nepriateľov a ich posmešky na vašu adresu, ale aj tak sa neviem ubrániť istému odfláknutiu a menšiemu dôrazu na ozvučenie. Nie je to nič výrazné, len mi to až tak moc nesadlo. Kvalita zvukových efektov je na vysokej úrovni.

HUDBA 7 / 10

Celkovo to môžem zhrnúť do pár slov rovnako ako zvuky, ale hudba ma škrie oveľa viac. Jednotlivé skladby sú neuveriteľne podmanivé a dajú sa vypočuť aj samostatne (môžete hádať čo práve počúvam). Klasické mexické vybrnkávačky v spojení s basou a občasným orchestrom vytvárajú neuveriteľne kvalitný podmaz, no je hrozne krátky a kvantita hudby v hre mi gule určite netrhá. Znie len v niektorých situáciách, hoci by mohla častejšie. Aspoň výborne vytvára atmosféru, ale ako som už napísal, mohlo jej byť viac.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Na výber máte 3 druhy obtiažnosti, ktoré sú pomenované klasicky easy, medium a hard a volíte si ich pri každej misii, čo značne uľahčuje prácu pri depresívnych misiách, ktoré ani za boha neviete splniť. Výrazné plus. Prvú obtiažnosť som si pracovne nazval lama, je to skutočne jednoduché, len chodíte a zabíjate parchantov jedným výstrelom. Medium vám už dá zabrať a hard určite s prstom v akomkoľvek otvore neprejdete. O to viac to je napínavejšie a pripomína to súboje na život a na smrť.

Nepriatelia sa na vás valia s kadenciou vety Ala Bundy „Zabte mě“, skrývajú sa za prekážky, spoza nich vám posielajú olovené pozdravy a všetko to je fajn. Niekedy sa síce stane, že protivníci pripomínajú úplných trotlov, keď nabíjajú svoje kolty na priestranstve a nebežia sa skryť, no môžeme to pripísať na rub ich prechlastanosti.

Náročnosť značne znižuje vopred nalinkovaná cesta, takže sa veľmi ťažko stratíte a vlastne postupujete vopred po danej trase. Nie je vám dovolená žiadna alternatívna cesta, čo trošku ubližuje hrateľnosti, no po čase si na to zvyknete a aspoň nebudete nadávať na blúdenie po obrovských mapách.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Tak je pokorený Outlaws? Ťažká otázka, ťažká odpoveď. Outlaws je však klasika, na ktorú si spomína množstvo hráčov a neviem, či sa Dead Man´s Hand podarí podobný husársky kúsok. Určite na to má, je to kvalitná hra, no nie je určená pre každého FPSkára. Nejde o to dohrať túto hru, ide len o zábavu a číru hrateľnosť. Ako inak mám vysvetliť to, že som odložil Syberiu 2 a išiel som si na chvíľu (=pár hodín) zastrieľať na Divoký Západ. Do herného neba túto hru vynáša skutočná hrateľnosť.