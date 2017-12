Volania z telefónnych kariet ST do mobilných sietí od novembra obmedzené

Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovenské telekomunikácie (ST), a. s., Bratislava obmedzia počnúc 1. novembrom tohto roku možnosť používania čipových ...

30. okt 2001 o 17:52 TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovenské telekomunikácie (ST), a. s., Bratislava obmedzia počnúc 1. novembrom tohto roku možnosť používania čipových telefónnych kariet pre volania do sietí mobilných operátorov, a to z viac ako 5000 verejných telefónnych automatov starého typu na celom Slovensku. Toto opatrenie bude trvať až do odvolania.

Ako TASR informovala hovorkyňa ST Gabriela Nemkyová, dôvodom avizovaného kroku je nárast zneužívania automatov majiteľmi falošných kariet, vďaka čomu telekomunikácie prichádzajú mesačne približne o 10 miliónov Sk, nepočítajúc náklady na opravu a údržbu automatov. Pri identifikácií falošnej karty totiž dôjde k jej zablokovaniu a volajúci ju nedokáže vybrať bez poškodenia aparátu.

Súbežne s obmedzením volaní do sietí mobilných operátorov predlžujú telekomunikácie obmedzenie kartových volaní do zahraničia, ktoré zaviedli v júli minulého roku. Zo spomenutých automatov bude aj naďalej možné uskutočňovať miestne a medzimestské volania v rámci SR. Medzinárodné volania a volania do mobilných sietí sa budú môcť uskutočniť s použitím predplatnej karty Global a volacej karty Echo.

Okrem toho bude od 1. novembra zablokovaná z rovnakých dôvodov celá kartová časť takzvaných kombinovaných verejných telefónnych automatov. Opatrenie, ktoré má platnosť do 31. decembra 2001 sa týka asi 700 telefónnych automatov.

Počet telefónnych automatov, ktoré budú aj po 1. novembri naďalej poskytovať neobmedzenú prevádzku do zahraničia a mobilných sietí, bude 6000 a označené budú modrou nálepkou. Naopak automaty s obmedzením budú označené oranžovou nálepkou s textom informujúcim o najbližšom automate poskytujúcom všetky štandardné telekomunikačné služby.