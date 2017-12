Chýbajú herným vývojárom nápady? – hranie nás prestáva baviť!

Kto hral za posledné mesiace revolučnú hru nech zdvihne ruku. A kto sa pri nejakej hre aj bavil ako nikdy predtým? Ak sa nikto nehlási, prečítajte si článok o tom, ako zábava pomaly mizne z našich strojov.

25. apr 2004 o 0:00 Marián Kluvanec

Isto si mnohí pamätáte na hry ako Dynablaster, Galaga, Sensible Soccer, Superfrog, Walker a ďalšie, dnes už vo večných análoch klasiky zaznamenané slávne tituly minulosti. Zaujímavé je, že všetko sú to originálne gamesy, plné (vtedy) nových nápadov a vyznamenané skvelým spracovaním, ktoré vznikli väčšinou mimo platformy PC! Či už na konzoly, AMIGU, alebo staršie osembity - väčšinou pre ne vznikali výnimočné hry a hoci neboli hneď revolučné v grafickom prevedení, mali na oplátku hráčom čo ponúknuť - veľkú dávku zábavy.

Pozrime sa na situáciu dnes. Kedy ste hrali naposledy naozaj super hru, ktorá vás dokázala pripútať k stoličke na dlhé hodiny? A keď si na takú gejmu spomeniete, skúste si vybaviť, či ste sa pri nej aj kráľovsky bavili a hovorili si, aké je to originálne, neopozerané a bodaj by takýchto hier bolo viac. Lebo úprimne - okrem NFS Underground, Maxa Payna II a Far Cry som za poslednú dobu nevidel nič, čo by ma „položilo“ komplexnou vyváženosťou jednotlivých zložiek spracovania (ja viem, všetci čakáme na Halfíka a DoomIII:-)). Stratégie, taktické akcie, FPS, simulátory. Ani jeden žáner v poslednom roku nepriniesol na svet nič svetoborné. Hrám chýba napätie, motivácia hrať až do konca, príp. znovu od začiatku, zábavný multiplayer (nemôžeme sa nekonečne odvolávať na CS a 2-3 ďalšie turnajové hry). Miesto toho sa každý orientuje na grafickú a hudobnú stránku. Prečo? Hádam sa neminula invencia mozgov sveta v tejto brandži? Zaspali dizajnéri na vavrínoch? Alebo to len trh si žiada vymakanú 3D grafiku a všetko ostatné je druhoradé?

Občas sa ale stane, že vznikne hra s naozaj podareným pôvodným scenárom (Armed and Dangerous), či úplne uletenými nápadmi (Postal 2), ale je to skôr zriedkavosť. Isto, niekto by mohol namietať, že veď „čoskoro“ sa na trh dostane už spomenutý Doom III, či nový Half Life. Pýtam sa však, kedy to bude? A či dovtedy netreba pracovať na ničom konkurencieschopnom? Predsa po vydaní Doomu ani Half Life sa na poli hrania nič radikálneho nestane ani nezmení. A to, že do týchto hier sa vkladá veľké očakávanie a nádeje ešte neznamená, že napokon predsa len nesklamú. Podobných reklamných masírovaní už totiž história zaznamenala niekoľko a nie vždy bol koniec ten najšťastnejší. Živým príkladom nedávnej minulosti môže poslúžiť film Matrix Revolutions, z ktorého sa z hľadiska filmovej kritiky vykľul prepadák ťažkého rangu (hoci za návštevnosť v kinách sa veľmi hanbiť nemusí). A hra Enter The Matrix pochodila podobne.

Nuž a potom je tu PS2. Konzola snov. Milióny predaných kusov a tendencia stále stúpa. Na PS vychádzajú v porovnaní s PC samé hrateľné tituly, hoci občas to tiež riadne škrípe. Akoby ľudia od Sony prísne bdeli nad kvalitou vychádzajúcich produktov pre ich konzolový supervýtvor. Vývojári pre osobné počítače potom vyzerajú pri niektorých prepadákoch, za ktoré žiadajú plnú cenu právoplatnej hry ako banda ignorantských diletantov. A to je škoda. Lebo aj my, PCčkári, chceme HRAŤ a chceme hrať kvalitné hry, do ktorých kúpy sa oplatí investovať svoje peniaze. Momentálne však vychádzajú priemerne možno tri tituly za mesiac, ktoré sú schopné osloviť širokú hráčsku verejnosť. Zvyšok predstavuje len krátkodobé pobavenie a rýchle upadnutie do zabudnutia. A nie kvôli slabej grafike, či podpriemernému ozvučeniu. Nie. Týmto hrám chýba NÁPAD.

Samozrejme, vážim si odvedenú prácu. Vo všetkých oblastiach, najmä potom v zábavnom priemysle. Aj keď to nedopadlo najlepšie a malo sa s projektom radšej počkať a dotiahnuť ho do konca. Veď často za zlyhanie a neúspech nie sú zodpovední vývojári, ale vydavateľské firmy, dirigujúce priebeh vývoja do poslednej bodky podľa svojich predstáv. V snahe prevziať myslenie do svojich rúk a taktizovaním s marketingovými stratégiami, či prieskumom požiadaviek trhu môžu tú-ktorú hru celkom odkloniť od pôvodného (možno geniálneho) zámeru autorov. Pritom aj u nás, na Slovensku, je veľké množstvo schopných ľudí, nadšencov, ktorí čakajú na príležitosť prejaviť sa. Dobré meno doma aj v zahraničí nám už robí Cauldron a ostáva len dúfať, že čoskoro pribudnú ďalší. A prinesú so sebou aj nové, originálne herné koncepty.