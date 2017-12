Tohtoročný veľtrh výpočtovej techniky Cofax privítal 25 000 návštevníkov

Bratislava 23. apríla (TASR) - Tohtoročný v poradí 14. ročník veľtrhu výpočtovej techniky Cofax 2004, ktorý dnes v bratislavskej Inchebe zatvoril svoje ...

23. apr 2004 o 19:22 TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) - Tohtoročný v poradí 14. ročník veľtrhu výpočtovej techniky Cofax 2004, ktorý dnes v bratislavskej Inchebe zatvoril svoje brány, privítal počas 4 výstavných dní vyše 25 000 návštevníkov. Oproti minulému roku ide o pokles asi o 5 000 osôb.

Na ploche 5 500 štvorcových metrov odprezentovalo počas Cofaxu svoju produkciu a služby 115 vystavovateľov z oblasti informačných technológií, telekomunikácií a kancelárskej techniky.

Výstava ponúkla odbornej aj laickej verejnosti dve zóny, Business & Expert a Home & Fun. Kým prvú zónu zaplnili vystavovatelia smerujúci svoje produkty a služby hlavne do firemnej sféry a do oblasti verejnej či štátnej správy, druhá zóna bola určená predovšetkým širokej verejnosti, ktorá Cofax navštívila za účelom poznania a zábavy.

V zóne Home & Fun dominovala expozícia fotoGRAFIE SK, ktorá prezentovala technologickú špičku digitálnej fotografie. V technologicko-zábavnom pavilóne PC PARK si návštevníci vyskúšali najnovšie IT vymoženosti spotrebnej elektroniky. Zóna Business & Experts otvorila priestor tradičným firemným ponukám a prezentáciám. Medzi najzaujímavejšie novinky patrila sieť Wi-Fi hot-spot prístupových bodov pre bezdrôtové pripojenie do siete internet. "Posunúť výstavu zo statickej polohy do aktívnej účasti sa ukázalo ako dobré riešenie. Aj naďalej budeme pokračovať v ceste k širokej verejnosti," uviedol riaditeľ výstavy Matej Habodász.

Sprievodné podujatia odborného charakteru mapovali trendy v oblasti IT, telekomunikácií, ako aj miesto Slovenska v Európskej únii. Patril k nim aj 10. ročník medzinárodnej konferencie Telekomunikácie 2004 s podtitulom Podporujeme komunikáciu medzi ľuďmi.

Výstavu Cofax sprevádzalo už po štvrtýkrát udelenie prestížnych cien IT osobnosť a IT firma roka 2004. Kým titul IT osobnosť pripadol generálnemu riaditeľovi s. r. o. Microsoft Slovakia Róbertovi Šimončičovi, IT firmou roka sa stala s. r. o. Hewlett-Packard Slovakia. Ako IT projekt roka vyhodnotila porota, zložená zo slovenských žurnalistov a členov profesijných združení, Sieťový akademický program Cisco v Slovenskej republike - Cisco Networking Academy Program.

Po deviaty raz udelila komisia zástupcov slovenských odborných médií ceny Počítadlo 2004. Ocenenie v kategórii Počítače si odniesla rodina informačných terminálov Easy, Reflex a Reflex Inbuild, v kategórii Periférie zvíťazil skener HP Scanjet 4670, v Softvéroch získal ocenenie produkt ABBYY FineReader 7.0 v edícii Corporate. Medzi Mobilnými zariadeniami si cenu odniesol Lokátor UNI, v Spotrebnej elektronike digitálny fotoaparát Olympus E-1.

Mladí návštevníci, ktorým bol tohtoročný Cofax určený, sledovali súťaž COFAX GAMES PÁRTY - Majstrovstvá Slovenskej republiky v hraní počítačových hier. V tímových súbojoch o titul šampióna v hre Counter-Strike zvíťazil tím alyen A z Košíc. V súbojoch jednotlivcov v hre Starcraft: BroodWar sa majstrom Slovenska stal Peter "Pitro" Pindeš (17) z Nitry. V hre WarCraft 3: Frozen Throne zvíťazil 17-ročný Michal "Denon" Ondruš z Bratislavy.