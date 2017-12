Colin McRae Rally 04 - úspešný reparát po trojke

Legendárna séria rallye pretekov sa dostáva ku svojmu štvrtému pokračovaniu a každý zainteresovaný hráč si musí položiť otázku, s čím asi prichádza. Po neúspechu predchádzajúceho dielu mohli vznikať určité pochybnosti o kvalitách najnovšej časti – hlavne

23. apr 2004 o 13:50 Vladan Hamřík

ak vyšla v pomerne krátkej dobe. Obavy ale nepadli na úrodnú pôdu, vďaka čomu sa tak môžeme dostať k dôstojným pretekom splňujúce tie najprísnejšie kritéria.

Okrem prerobenej grafiky na nás vybafne aj dobre zvládnutá hrateľnosť, ktorá je vyskladaná s niekoľkých častí. Jednou z nich je konečne viac prepracovaná fyzika automobilov a výborne vytvorený plastický povrch tratí, ktoré na vás budú klásť podstatne tvrdšie nároky. Zatiaľ čo som si pri Colinovi 3 nudou obhrýzal nechty a každú trasu prefičal s jedným prstom v nose, najnovšie pokračovanie mi robilo „trochu“ problémy. A to som mal obtiažnosť nastavenú na najnižšiu možnú mieru. Preto dúfam, že sa hra bude páčiť aj vám, hlavne ak ste fanúšikom tejto série. Odpustime preto autorom riadny prešľap vydaním tretieho dielu, ktorý sa javí ako slepé črevo a zamerajme sa na štvrtý...

GRAFIKA 8 / 10

Vylepšenia na tomto poli je vidieť už na prvý pohľad. Detailne vyvedené modely automobilov je radosť preháňať po prašných cestách plných terénnych nerovností, dostávajúcich niekedy hráča do stavu nepríčetnosti. O tom ale bližšie pri hrateľnosti. Grafika hry je naozaj pôsobivá a pokiaľ máte v počítači nejakú lepšiu kartu, určite si prídete na svoje. Všetky možné druhy efektov nám spríjemňujú chvíle za volantom od štartu až po cieľ – nech sú to odrazy na zo začiatku krásne čistom laku karosérie, lomiace sa slnečné lúče, reálne osvetľovanie, vodné kvapky na čelnom skle, víriaci sa prach... K tomu všetkému nám autori pribalili vierohodnú farebnosť a široký výhľad na okolie.

Engine hry je pomerne rýchly, bohužiaľ séria Colin je u mňa povestná jedným nepríjemným faktom. Nech máte, akokoľvek výkonný počítač – vždy sa Vám bude hra horizontálne zasekávať. Dovolím si tvrdiť, že mám vždy celkom silnú mašinu, ale túto sériu asi nikdy neuvidím bežať tak, ako si predstavujem. Ako je možné, že na konzoliach ide hra úplne v pohode a PC má stále problémy s framerate? Preto sa mi zdá, že musím dať minimálne bod z hodnotenia dole za tento donekonečna opakujúci sa prehrešok. O tom, že by sa dalo vylepšiť aj prostredie zvýšením počtu polygónov ani nehovorím.

INTERFACE 6 / 10

Pohodové ovládanie je pri tejto sérii už viacej než klasikou. Ako najlepšou voľbou sa zdá byť klasický volant, alternatíva číslo dva budú asi klávesy. Práve tento druh ovládanie sa mi javí ako identický s predchádzajúcim dielom - musíte si len upraviť konfiguráciu podľa vlastnej potreby. Ja si osobne mením smer z ľavej a pravej šípky na ľavú a spodnú, aby som po čase nemal vyťahané prsty ako Vulkánec po zdravici na počesť Prvého mája. Plyn a brzdu potom suplujú písmena A a Z. Vizuálna stránka menu a položky optionu sú až príliš klasické, než aby som ich musel popisovať.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Určite ste zvedaví, ako to dopadlo s fyzikálnym modelom a do akej miery sa v hre premieta realita. Až je mi ľúto ľudí, ktorí si kúpili predchádzajúci diel. Tento parameter sa totiž nedá ani len náhodou porovnávať. Fyzikálny model auta je priamo ukážkový a okrem pomerne verných jazdných vlastností sa podľa navoleného stupňa obtiažnosti voz aj pekne deformuje. A to, čo sa na ňom pokazí nebudú len obyčajné plechy. Veľmi ľahko môžete prísť o prevodovku alebo aj nápravu, čoho dôsledkom bude asi dosť mizerné umiestnenie. Trasy sú celkom precízne vymodelované a okrem bohatej ponuky prostredí ma na nich veľmi potešili miestami zrútené krajnice, ktoré mi dávali poriadne na frak. Auto do nich po neopatrnom manévri padlo ako do roztopeného masla , pričom vymaniť sa z takejto pasce dá pri plnej rýchlosti celkom zabrať. Interaktívne okolie nemá skoro chybu – napríklad ochranné kvádre zo slamy sa po náraze ľahko poddajú a auto ich svojou hmotou potlačí o kúsok ďalej. Doteraz sme sa o podobnú prekážku zastavili ako pri náraze do betónového múru. A to realitou príliš nevoňalo. Možno by sa dali vylepšiť trocha diváci, stále pôsobiaci ako kartónové figúrky. Ak si ako štandart vyberiem Gran Turismo 4, potom je tento cieľ pre Colina 4 skoro nedosiahnuteľný. Samotný pretek sa dá tentoraz už poriadne prežívať a určite nebudete sklamaní. Stále je čo robiť a kmitanie prstov na klávesnici bude nezainteresovanému pripomínať hru na zložitom hudobnom nástroji. A tak to má byť.

MULTIPLAYER 6 / 10

Oproti minulému dielu jedna hviezdička navrch. To za pridanú podporu káblového duelu ôsmich hráčov. Súperove auto bohužiaľ nevidíte reálne, ale len ako ducha. Splitscreen je aj tu.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

S použitím technológie EAX sa zvuky vyškriabali na pomyselný vrcholok kvalitatívnej pyramídy. Pri každom pohľade je intenzita hluku a ozvučenie úplne odlišné – napríklad vnútri auta počujeme nárazy kamienkov do podbehov úplne inak, než z pohľadu tretej osoby. To by samozrejme nebolo až také výnimočné, no čo ma nesmierne potešilo bola hlavne kvalita prevedenia. O prechode tunelom škoda hovoriť. Bez debaty najlepšie zvuky aké sa dali doteraz vypočuť pri hrách s podobnou tematikou.

HUDBA 4 / 10

Šetrenie na nesprávnom mieste má za následok mizivé hodnotenie hudobnej stránky. Osobne mi chýba nejaká agresívna a melodická hudbička, dostanúca hru hlbšie do môjho podvedomia. Autori by sa mali priučiť u konzolovej konkurencie.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Ako je už každému jasné, rallye preteky sa jazdia osamotene. Klasická inteligencia protivníka stále chýba a všetky výsledky závisia len od rôznych teoretických prepočtov. S obtiažnosťou je to podstatne lepšie. Okrem troch úrovní sa dá úspešnosť korigovať samotným nastavovaním jednotlivých parametrov vozidla. Už len taká obyčajná výmena pneumatík spraví s jazdnými vlastnosťami hotové zázraky. Ak sa preto chcete dobre umiestniť vo vyšších pretekoch, pokusom s vylepšovaním parametrov auta sa jednoducho nevyhnete.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Konečne dôstojný nástupca sľubne sa rozvíjajúcej série je na svete. Aj keď má hra troška vyššie hardwarové nároky, určite to bude pri výbere správna voľba. Ako som písal vyššie – pokiaľ bude program troška trhať vôbec sa nestresujte z vašej konfigurácie. Podľa mňa trhá každému. Ide o to, či to viete prehryznúť. Ak áno, potom sa pripravte na zábavný a technologicky pokročilý produkt nemajúci vážnejšiu chybu. Síce sa troška odklonil od pôvodného úmyslu reálne simulovať rallye a stal sa tak viacej „ komerčnejším“, vôbec to ale nevadí. Ak nemáte nič proti tomu, túto recenziu uzavriem s jednoduchým odporučením – zoberte to všetkými desiatimi.