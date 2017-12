Prechádzka autom po Moskve prostredníctvom Moscow Rush

22. apr 2004 o 15:54 Ján Kordoš

Už podľa názvu hry je jasné, že sa budete pohybovať v ruskom hlavnom meste Moskva, ktoré bolo dokonale prevedené do svojej virtuálnej podoby. Buka sa chváli svojim fyzikálnym modelom, ktorý by mal zaručiť zábavu i simuláciu v jednom. Ak vás prestane baviť zarábať peniaze, je tu pre vás FreeRide mód, v ktorom nie sú žiadne obmedzenia a môžete si vychutnávať samotnú jazdu. Nebude chýbať ani multiplayer. Moscow Rush by mal výjsť začiatkom budúceho roku.

Zdroj: www.bluesnews.com