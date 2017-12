Nové obrázky a informácie o adventúre Nibiru

22. apr 2004 o 15:09 Ján Kordoš

Zaujímavšie sú samotné informácie o hre. Hlavná postava Martin Holan študuje vo Francúzsku históriu, ale z jeho domoviny (Česka) dostane ponuku na preskúmanie tunelu, ktorý sa objavil pri výstavbe diaľnice (podobný problém u nás nehrozí už len kvôli "nevýstavbe" diaľnic :) a všetko to začne naberať obrátky po vražde, ktorá prípad dokonale zamotá. Martin navštívi 80 lokácii rozdelených do 6 častí, pokecá s 30 postavami a to všetko na značne vylepšenom engine Posla Smrti. V prvom rade sa zvýšilo maximálne rozlíšenie na 1024*768 a tvorcovia hry zapracovali na dynamických efektoch ako napríklad búrka s bleskami.

Už sa tešíme na vydanie hry, poriadna adventúrka sa neobjavila už dosť dlho a Nibiru: Messenger of the Gods má veľké predpoklady zaradiť sa medzi najlepšie hry svojho žánru.

