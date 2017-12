MP demo + patch, screeny a betatest Joint Operations

22. apr 2004 o 13:39 Ján Kordoš

Aby bol náš servis kompletný, ponúkame vám aj nové screenshoty v našej galérii a možnosť prihlásiť sa do európskeho verejného betatestu. Záujemci sa môžu zaregistrovať na samotnej stránke. Posledná informácia sa týka anti-cheatovacieho systému použitého v hre s názvom PunkBuster, ktorý by mal zabezpečiť hranie bez čítov a fair-play. Ak váš počítač spĺňa minimálne požiadavky (CPU 1.2 GHz, 256 MB RAM a 32 MB graf.karta), môžete skúsiť demoverziu alebo sa dokonca rovno zaregistrujte do betatestu. Pre plynulejšie hranie však odporúčame dvojnásobne výkonnejšiu konfiguráciu.

Zdroj: tlačováspráva