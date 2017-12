Fire Department - aj tak budem požiarnikom

Záchrana ľudských životov pred ohnivým peklom je istotne zaujímavá práca a túto činnosť by sme si ako ľudia mali vážiť. Nová stratégia od Monte Christo Games nám ponúka pohľad do zákulisia hasičskej driny v podobe real-time stratégie Fire Department.

22. apr 2004 o 13:09 Ondrej "Ondrew" Gabriš

„Budem požiarnikom, budem požiarnikom!“, kričal svojho času malý dráčik v televíznej rozprávke. Určite vtedy netušil, že jedného dňa sa ním bude môcť stať bez toho, aby v ohni riskoval čo len jedinú šupinu na svojom tele (i keď vlastne dodnes nechápem, prečo chcel drak oheň hasiť a nie ho chŕliť, ehm). Ako je to možné? Nuž, herné projekty simulujúce rôzne nebezpečné, no zároveň atraktívne, povolania, sú vždy vďačnou témou vývojárov. Veď si len spomeňme na rôzne taktické akčné hry z prostredia špeciálnych jednotiek, či už policajných alebo vojenských. Nezabúdajme ani na možnosť pilotovať formulu v závratných rýchlostiach, prípadne možnosť sadnúť si do kokpitu Boeingu 747 a snažiť sa ho vôbec dostať do vzduchu (nie to ešte aj bezpečne pristáť :). Nebezpečenstvo je skrátka pri počítačových hrách na dennom poriadku, no našťastie sa odohráva iba na monitore a ak ho máme až nad hlavu, nič nám nebráni jednoducho hru vypnúť a venovať sa bezpečnejším záľubám. Napríklad zbieraniu húb, tam nám hrozí maximálne otrava ;) alebo kopanec od rozzúreného diviaka... eh, nechajme to.

Fire Department vás zavedie na 615. hasičskú stanicu, kde veľmi radi privítajú každú novú pomocnú silu. Požiarov je viac než dosť a keďže vieme, že „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“, pripravte sa na neskutočnú drinu, pri ktorej vám bude permanentne obhorievať obočie. Nestačí mať len dobrú fyzickú kondíciu. V prvom rade musíte mať vysoký zmysel pre zodpovednosť voči civilistom, ktorých už-už olizujú plamene a zároveň nesmiete zabúdať, že vďaka tímovej práci máte vždy väčšiu šancu na úspech. Okrem toho by ste mali mať na pamäti fakt, že keď raz, ako veliteľ jednotky, pošlete ľudí do plamenného pekla, musíte im zabezpečiť dostatočnú technickú podporu. Zdravotníci, ambulancia, cisterna s vodou, vozidlo s výsuvným rebríkom... to všetko musí byť vždy na blízku a pripravené na okamžitý zásah. Verte, že najväčšou odmenou za vašu snahu je vo finále pocit dobre vykonanej práce, pri ktorej nikto neprišiel o život a materiálne škody sa podarilo udržať na minime. A ako hráči si zároveň uvedomíte, že každodenný boj skutočných požiarnikov s ohňom je vskutku hodný zaslúženého obdivu.

GRAFIKA 9 / 10

Myslím, že vizuálne spracovanie ma prekvapilo rovnako príjemne, ako precízne spracovanie samotných protipožiarnych zásahov. Autori sa pohrali s každým objektom, ktorý sa na mape nachádza, takže všetko od požiarnikov, vozidiel, budov, stromov, ulíc, až po interiéry, je stvárnené s chorobnou detailnosťou. Keďže hra využíva 3D engine, nie je núdza o zoomovanie pomocou kolečka na myši (mohlo však prebiehať po menších „skokoch“), ani o rotáciu. Pri obrovských požiaroch určite oceníte najvzdialenejší výhľad, no vo chvíľach, keď sa potrebujete v určitej lokácii čo najlepšie zorientovať (napr. v určitej miestnosti), vám priblíženie celkom iste padne vhod. Maximálne realisticky pôsobia aj plamene a explózie, čo je pri hre s požiarnou tematikou jedna z kľúčových záležitostí.



Vzhľadom na spomínanú detailnosť určite nezaškodí spomenúť nároky na herné železo. Osobne som hru testoval na Athlon XP 2100+, 512 MB RAM a GF FX 5600. V rozlíšení 1024x768x32 a maximálnych detailoch sa všetko hýbalo svižne. Výnimku však tvorili okamihy, kedy bolo na obrazovke viac ohňa, než by bolo zdravé. V podobných situáciách počet snímkov za sekundu rozhodne klesal smerom dolu. Keď zoberiem do úvahy autormi odporúčanú konfiguráciu, mám z toho tak trochu zmiešané pocity.

INTERFACE 7 / 10

Na ovládanie som bol skutočne veľmi zvedavý, pretože pri stratégii, kde mi člobrdovia pobehujú medzi návalmi žeravých plameňov a ovzduší nasýtenom až na prasknutie jedovatými výparmi, je prehľadné ovládanie priam nevyhnutné. Našťastie si to autori uvedomili, a tak napr. pri presune požiarnika z bodu A do bodu B použijete ľavé tlačidlo na označenie osoby a pravé na určenie miesta presunu. Rovnako jednoducho zadávate príkazy na hasenie plameňov, evakuáciu zranených osôb, (de)aktiváciu rôznych zariadení alebo na presun k cisterne s vodou či vozidlu s rebríkom. Členov hasičskej jednotky môžete pomocou známeho klávesu CTRL a príslušného čísla rozdeliť do viacerých skupín, čím určite zvýšite efektívnosť celého zásahu.



Medzi netradičnejšie časti ovládania patrí presúvanie vozidiel. Nestačí označiť napr. cisternu a kliknutím jej zadefinovať príslušné miesto „parkovania“. Po označení musíte stále držať prst na tlačidle myši a ukazovať cisterne smer cesty. V zásade je to pomerne jednoduché, pretože pri presúvaní sa pred autom zobrazuje zelená (eventuálne červená, ak je pred vozidlom prekážka) šípka naznačujúca smer jazdy. Prvá nevýhoda však spočíva v tom, že vás táto nutnosť „šoférovania“ okráda o drahocenný čas a druhá zasa vo fakte, že autá vrážajú do každej somariny ležiacej v ceste, takže pohľad na jazdu s týmito nevyhnutnými technickými zariadeniami sa vyrovná záberom na šoféra rútiaceho sa po meste v nákladnom aute s tromi promile alkoholu v krvi.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Pri spustení novej hry sa môžete na okamih zľaknúť, pretože celkový počet misií (odohrávajúcich sa v rozličných lokáciách) je len 10. Lež autori to vyriešili dosť šalamúnsky. Každá misia je rozdelená na väčšie množstvo sub-misií, takže v praxi to vyzerá nasledovne: zdoláte základne požiadavky (napr. uhasenie niekoľkých miestností, záchranu civilistov a pod.) a následne dostanete nové pokyny, zvyčajne o čosi komplikovanejšie a nebezpečnejšie. Deje sa to v každej lokácii, takže v skutočnosti strávite pri hre viac času, než by ste na prvý odhad čakali.

K hrateľnosti značne prispievajú absolútne odlišné miesta zásahov. S požiarmi budete bojovať napr. v skladisku, banke, lese, pri vykoľajenom vlaku, ale i v jadernej elektrárni. Vývojári pritom nezabudli hru obohatiť o maximálne realistické situácie, takže si nemyslite, že budete len hasiť, evakuovať a presúvať vozidlá. Napr. hneď v prvej lokácii, vcelku rozsiahlom sklade, budete musieť využiť schopnosť technika, ktorý je súčasťou tímu. V rámci informácií o cieľoch misie, ktoré dostanete pred spustením akcie, sa dozviete, že požiar bol s najväčšou pravdepodobnosťou úmyselne založený, a tak sa z požiarnikov razom stávajú čiastočne aj detektívi pátrajúci po dôkazoch o danom čine. Tie by ste nemali prehliadnuť, inak sa vám po skončení celej misie odrátajú body za efektívnosť. Finta však spočíva v tom, že ak sú v danej budove skutočne nainštalované výbušné zariadenia, deaktivovať ich môže jedine technik (ten zároveň ako jediný dokáže ovládať vozidlá, v spomínanej prvej misii je to napr. vysokozdvižný vozík). Z toho vyplýva, že po prvotnom zhodnotení situácie musíte v rýchlosti začať v plameňoch pátrať po daných zariadeniach a dostať sa k nim skôr, než spôsobia ďalší výbuch. Okrem paseky, ktorú explózia spôsobí na majetku, vám môže trhavina rozmetať na kusy aj celý tím hasičov aj s civilistami, čo rozhodne nepoteší. K tomu si ešte prirátajte situácie, kedy je potrebné privolať na pomoc fachmana na vyslobodzovanie ľudí z nedostupných miest. Ten sa v pohode vyšplhá na nebezpečné miesta a ešte aj napr. spustí požiarny rebrík, po ktorom sa hore dostanú aj ostatní členovia záchrannej jednotky. Ak je civilista (alebo hasič) zranený, určite vám príde vhod zdravotník, a nesmiem zabudnúť spomenúť azda najväčšieho hazardéra v požiarnom zbore, ktorým je maník odetý v ohňuvzdornom obleku známom z rôznych filmov (avšak ani ten ho neochráni pri dlhodobom pobyte v prudkých plameňoch).



Musím sa priznať, že pri hraní som rozhodne nepociťoval nudu, práve naopak. Na obrazovke sa totiž neustále čosi deje, pretože oheň je skrátka nevyspytateľný. Je zaujímavé, že práve pri Fire Department som po dlhej dobe pocítil čosi, čo už dlho žiadna hra nedokázala – bezmocnosť, beznádej a zároveň skutočné zadosťučinenie, ak sa požiar dostal pod kontrolu. Avšak verte, že pohľad na obrazovku plnú plameňov a partiu novodobých hrdinov snažiacich sa zo všetkých síl udobriť si neodbytného Ducha ohňa, vás naozaj dokáže priviesť aspoň k menšej frustrácii. Treba uznať, že z hľadiska navodenia patričnej atmosféry je Fire Department na vysokej úrovni.

MULTIPLAYER

Hra ho nepodporuje.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Hra existuje, okrem anglickej, aj v českej verzii (ja som mal k dispozícii českú), no nedošlo ku kompletnej lokalizácii. Manuál, ako i všetky texty v hre sú v češtine, ale zvukové efekty, v tomto prípade napr. nahovorené časti a hlásenia jednotiek, sú v angličtine. V zásade to hru nijako neznehodnocuje, lenže nechápem prečo je potom distribútorom označovaná ako titul s kompletným českým prekladom.



Ozvučenie je však na slušnej úrovni, napokon niet sa čo čudovať, keď väčšinou nepočujete nič iné, len blčanie plameňov :).

HUDBA 4 / 10

Muzikálna časť hry je veľmi vydarená, ibaže je tu drobný problém. Nech premýšľam koľko chcem, hudbu som počas priebehu misií nepočul hrať ani raz. Je to skutočne tak – hudobným podmazom je obdarené, ak sa nemýlim, no obávam sa, že nie, iba menu. Pritom ide o veľmi efektnú skladbu, na ktorú môže byť hudobník pyšný. Škoda, že ich nie je viac.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Správanie sa jednotiek občas hraničí z jemnou demenciou. Ako inak nazvať konanie požiarnika(ov), ktorý síce dokáže sám hasiť plamene, t.j. nemusíte mu za každých okolností myšou vyznačovať priestor určený na likvidáciu požiaru, ale zvyčajne na to ide dosť svojrázne. V mnohých prípadoch to teda v konečnom dôsledku vedie k jeho zraneniu, v horšom prípade sa z neho stáva živá fakľa. Z toho vyplýva, že na každého člena tímu musíte neustále dávať pozor, v opačnom prípade vám hrozí rapídne preriedenie posádky 615. hasičskej stanice.



S inteligenciou je spojená aj obtiažnosť, ktorá je často práve kvôli demencii jednotiek riadne „tuhá“ aj na stupni s označením „easy“. Na druhej strane vás práve pomerne vysoká obtiažnosť udržuje v neustálom podvedomom strachu, že sa misia môže kedykoľvek zvrtnúť vo váš neprospech. Ako som už spomínal, oheň je veľmi zlý pán, takže jednotlivé misie budete zrejme niekoľkokrát opakovať, kým budete s výsledkom spokojní (resp. ak vôbec oheň uhasíte).

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Fire Department je určite jedna z najoriginálnejších stratégií tohto roka, ktorá vyniká i z hľadiska hrateľnosti, no pochytila niekoľko (zväčša celkom zbytočných) chýb. Určite poteší fakt, že manuál, ako i všetky texty v hre sú češtine a cena je taktiež vcelku priaznivá. Na základe toho si myslím, že svojich priaznivcov si určite nájde.