Siemens začína predávať pevné telefóny na nerozoznanie od mobilov

Siemens tento rok inovoval svoj produktový rad Gigaset a uvádza napríklad prvý pevný telefón s integrovaným fotoaparátom a farebným displejom Gigaset SL740.

26. apr 2004 o 0:00 Marián Pavel - SME online



Telefón ostáva verný tradičnému dizajnu bezdrôtových domácich prístrojov, no ak by bol trocha menší, nerozoznáte ho od mobilu.

Farebný displej s rozlíšením 128 x 128 bodov zobrazuje 4096 farieb. To však nie je všetko – v telefóne sú ďalšie funkcie, ktoré boli doteraz výsadou mobilov:

- Picture CLIP – volajúcemu môžete priradiť fotografiu, ktorá sa zobrazí na displeji

- Integrovaný fotoaparát – zvládne fotografie do rozlíšenia 352 x 288 bodov.

- 16-tónové polyfonické zvonenia

- 200 miest v pamäti na kontakty

- personalizácia s logom operátora a s obrázkami na pozadí

- kalendár, organizér, budík

- plná synchronizácia kontaktov s MS Outlookom po pripojení k PC

- odosielanie a prijímanie SMS a MMS s využitím štandardu F-SMS a F-MMS. SMS možno písať do 640 znakov, MMS do 100 kB.

- hra Baloon Shooter

Pri volaní možno realizovať dva hovory naraz (jeden externý, jeden interný). Telefón dokáže zvládnuť 6 pripojených slúchadiel a v jednej sieti môže pracovať 4 základné stanice. Všetko však možno pripojiť len k jednej telefónnej linke. Súchadlo má v uzatvorených priestoroch dosah 50 m, v otvorenom priestore 300 m. Na jedno nabitie vydrží 15 hodín, v pohotovostnom režime potom 250 hodín.

Z funkcií je jasné, že Siemens ťaží zo svojej pozície zavedeného výrobcu mobilných telefónov a čoskoro sa takmer úplne zotrie rozdiel medzi zariadeniami určenými pre mobilné siete a pevné linky. Aj keď mnoho funkcií tohto telefónu vyzerá lákavo, na Slovensku ich ešte nevyužijeme, pretože vyžadujú podporu telekomunikačného operátora. Budúcnosť je však nádejná – ak bude chcieť Slovak Telecom udržať krok a na trh príde viac takýchto zariadení za priaznivú cenu, služby bude musieť v sieti zaviesť...