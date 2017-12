Vedci zistili, že aj najvyššie stromy majú svoje limity

Portland 22. apríla (TASR) - Sekvoje sú najvyššie živé organizmy na Zemi, ale aj výška, ktorú môžu tieto stromy dosiahnuť je obmedzená a nemôžu ju prekonať - aj keby rástli v najvhodnejších podmienkach. V najnovšom čísle magazínu Nature to tvrdia vedci z Northern Arizona University (NAU).

Podľa výsledkov novej štúdie sekvoje môžu narasť do maximálnej výšky asi 125 metrov, ktorú v minulosti aj dosahovali, po desaťročiach výrubov však v súčasnosti takýto exemplár nejestvuje, povedal George Koch z NAU.

Koch, ktorý spolu so svojim tímom skúmal stromy v Humboldtovom sekvojovom štátnom parku v severnej Kalifornii, na základe podrobných meraní prišiel k záveru, že limit maximálnej výšky stromov ovplyvňujú štyri hlavné faktory.

Podľa zistení vedcov vo výškach dosahovaných sekvojami dosahujú prúdenie vody, hustota listov, fotosyntéza a koncentráciu minimálnu úroveň účinnosti. "Boli sme tým dosť prekvapení. Ak by ste sa sústredili len na jeden faktor, neurobilo by to na vás veľký dojem. Ale keď sa zbiehajú do veľmi úzkej škály, to nás zaujalo," povedal Koch, ktorého tím ako prvý uskutočnil priame testy na vrcholoch jedných z najväčších stromov na zemeguli.

Medzi piatimi skúmanými bol najvyšší známy strom, vysoký asi 110 metrov - čo je výška 30-poschodovej budovy. Ďalšími boli druhý, štvrtý, šiesty a ôsmy najvyšší známy strom.

Sekvoje ku "stratosférickému" rastu ženie boj o slnečný svit medzi stromami, ktoré majú ostatné veci potrebné k životu v nadbytku, takže jediným spôsobom ako prežiť, je byť vyšší ako sused, povedal Koch.

Štúdia využíva aj údaje získané v iných výskumoch a poskytuje prvý silný štatistický dôkaz, že výška stromov je obmedzená. "Udržiavanie tak obrovského objemu biomasy tak vysoko nad zemou je spojené s veľkými mechanickými problémami," hovorí Barbara Bondová, profesorka Oregon State University, ktorá študuje fyziológiu stromov.

Vedci odhadujú, že môže trvať až 24 dní, kým sa voda z úrovne základne kmeňa dostane na vrchol stromu. "To vo veľkom strome vytvára prostredie podobné situácii menších stromov na púšti. Aj keď je v pôde dostatok vody, je skutočne, skutočne náročné, dostať tú vodu na vrch stromu," povedala Bondová.