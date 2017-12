Otepľovanie prináša skôr sucho

Globálne otepľovanie možno pôsobí inak, ako sa doteraz myslelo. Výsledky výskumov vedcov z laboratória Larmont-Doherty v New Yorku naznačujú, že planéta s teplejšou atmosférou je skôr vystavená nebezpečenstvu sucha a rozširovania púštnych plôch, ako ...

22. apr 2004 o 0:00 (čtk, ač)

Globálne otepľovanie možno pôsobí inak, ako sa doteraz myslelo. Výsledky výskumov vedcov z laboratória Larmont-Doherty v New Yorku naznačujú, že planéta s teplejšou atmosférou je skôr vystavená nebezpečenstvu sucha a rozširovania púštnych plôch, ako dlhotrvajúcim výdatným lejakom a rozsiahlym záplavám. To do určitej miery vyvracia teóriu, že výraznejšie otepľovanie zvyšuje odparovanie svetového oceánu, čo prináša vznik mohutnejších oblakov a výdatnejších dažďov.

Nová interpretácia javov spojených s otepľovaním síce potvrdzuje väčšie odparovanie vody, odmieta však tvrdenie, že nevyhnutne vedie k vzniku väčších oblakov a následne i dažďov. Výsledkom väčšieho odparovania vody je podľa amerických vedcov iba vyššia vlhkosť ovzdušia. Zdôrazňujú však, že táto teória, založená na nových matematických modeloch, neplatí rovnako pre všetky oblasti sveta. Niektoré konkrétne situácie vedú k vzniku opačných javov; napríklad oblasť Indie zrejme bude čeliť veľkým záplavám.