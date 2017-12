Karí môže chrániť mozgové bunky

Aj dobre známe veci môžu mať nové a prekvapujúce účinky. O kurkumíne sa už dlho vie, že je to zložka obľúbeného indického korenia, karí; používa sa tiež samostatne ako kurkuma, ktorá má krásnu žltú farbu. Najnovšie však vedci zistili, že kurkumín tiež ...

22. apr 2004 o 0:00 (ač)

Aj dobre známe veci môžu mať nové a prekvapujúce účinky. O kurkumíne sa už dlho vie, že je to zložka obľúbeného indického korenia, karí; používa sa tiež samostatne ako kurkuma, ktorá má krásnu žltú farbu. Najnovšie však vedci zistili, že kurkumín tiež zosilňuje činnosť enzýmu, ochraňujúceho neuróny pred poškodením voľnými radikálmi. Ukázali to pokusy na potkaních mozgových bunkách, ktoré robil tím talianskych a amerických vedcov z univerzít v Katanii, Pavii a New Yorku. Ako povedali na výročnom stretnutí Americkej fyziologickej spoločnosti vo Washingtone Michael Schwartzman a Nader Abraham z New York Medical College, Valhalla, kurkumín by sa vďaka tejto vlastnosti mohol uplatniť aj pri prevencii neurodegeneratívnych ochorení, najmä Alzheimerovej choroby.

Voľné radikály podporujú vznik mnohých závažných ochorení. Jedna z rozšírených teórií dokonca tvrdí, že spôsobujú aj celkové starnutie organizmu. Bunky si proti voľným radikálom vytvárajú ochranné bielkoviny - antioxidanty. Mozog však má relatívne slabú antioxidatívnu ochranu, a to je dôvod, prečo sú neuróny také náchylné na choroby, ktoré ich s postupujúcim vekom ničia.

Vedci skúšali rôzne koncentrácie kurkumínu na neurónoch z potkanieho hipokampu a tiež na astrocytoch (astrocyty sú bunky, ktoré poskytujú neurónom nielen oporu ako istý druh "lešenia", ale zrejme ich tiež ochraňujú pred poškodením). V neurónoch aj astrocytoch kurkumín zvýšil koncentrácie ochranných bielkovín a detoxikačných enzýmov, ktoré produkuje jeden z najdôležitejších strážcov zdravia mozgových buniek, gén HO-1. Kladné účinky však mali iba malé dávky, vysoká koncentrácia kurkumínu už naopak bunkám škodila.

Od laboratórnych pokusov na potkaních neurónoch k človeku je samozrejme dlhá cesta. Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba vrátane rakoviny sú však takými veľkými strašiakmi, že každý čiastkový výsledok, smerujúci k rozlúšteniu mechanizmu ich vzniku a prevencie, je veľmi povzbudivý.