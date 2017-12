Klimatológovia: Golfský prúd sa tak rýchlo nezblázni

Zamrznutý Manhattan, panika v uliciach New Yorku, zničené Los Angeles. To sú podľa tvorcov filmu Deň po zajtrajšku (The Day After Tomorrow) režiséra Rolanda Emmericha následky pokračujúceho globálneho otepľovania. V kinách sa tento katastrofický film, ...

22. apr 2004 o 0:00 ALEXANDER AČ(autor študuje ekológiu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach)

FOTO - 20TH CENTURY FOX





Zamrznutý Manhattan, panika v uliciach New Yorku, zničené Los Angeles. To sú podľa tvorcov filmu Deň po zajtrajšku (The Day After Tomorrow) režiséra Rolanda Emmericha následky pokračujúceho globálneho otepľovania. V kinách sa tento katastrofický film, ktorého výroba stála 125 miliónov dolárov, objaví koncom mája.

Manhattan pod snehom

Tvorcovia filmu vychádzajú z predpokladu, že Manhattan zamrzne po tom, čo sa zastaví teplý Golfský prúd. Chmúrna vízia predpokladá, že by to mohlo uvrhnúť severnú pologuľu do mrazu a vyvolať globálny hladomor. To všetko v priebehu 15 rokov.

Scenár súdneho dňa z Emmerichovho filmu je podobný záverom kontroverznej správy amerického ministerstva obrany z februára tohto roku. Písali ju Peter Schwartz a Doug Randall z Global Business Network v San Franciscu. Ani jeden z nich však nie je klimatológ.

Ich správa hovorí o tom, že globálne otepľovanie roztopí arktický ľad a Severný ľadový oceán sa stane sladším. To by zastavilo globálnu cirkuláciu, ktorú poháňajú husté, slané vody padajúce na dno oceánu; tak vzniká aj Golfský prúd. Toto je naozaj uznávaná vedecká teória, a niektorí výskumníci predpokladajú, že sa to všetko môže odohrať - lenže v horizonte okolo sto rokov. Tvorcovia filmu (a správa Schwartza a Randalla) však tvrdia, že katastrofa môže nastať oveľa skôr.

Nová doba ľadová? Nezmysel!

Klimatológovia nemávajú vo zvyku komentovať hollywoodske "trháky", tentoraz však nevydržali. Andrew Weaver z University of Victoria v Britskej Kolumbii (Kanada) v časopise Science zmapoval súčasný klimatologický výskum a tvrdí: "Bezpečne možno povedať, že globálne otepľovanie nepovedie k nástupu doby ľadovej".

Stefan Rahmstorf z Potsdamského inštitútu pre výskum účinkov klímy v Nemecku vytvára modely vývoja Golfského prúdu, ktoré hovoria, že by sa mohol naozaj o sto rokov zastaviť. Pre New Scientist však teraz povedal, že scenár amerického ministerstva obrany je extrémny a vysoko nepravdepodobný. Predpoklad, že by sa severná pologuľa v krátkom čase ochladila natoľko, že by rast ľadovcov spôsobil novú dobu ľadovú, je jednoducho príliš tuhý tabak aj pre klimatológov, ktorí sami na možné nebezpečenstvo upozorňujú.

Wallace Broecker z Columbijskej univerzity v New Yorku tvrdil už pred dvadsiatimi rokmi, že Golfský prúd je Achillovou pätou klimatického systému. Teraz však sám spochybňuje váhu aj rýchlosť spomínaných zmien. V liste pre Science obvinil autorov správy zo zveličovania, ktoré "iba zintenzívnia existujúce roztrieštenie názorov, panujúce okolo globálneho otepľovania". A dodal: "Netreba viac slov, treba znížiť emisie oxidu uhličitého." Takáto akcia by odvrátila hrozbu zastavenia Golfského prúdu v najbližších sto rokoch.

Schwartz sa obhajoval tvrdením, že nejde o najpravdepodobnejší, ale iba o možný scenár, a mal by prinútiť Američanov, zodpovedných za národnú bezpečnosť, aby o ňom ihneď uvažovali.

Nepomýli, ale ani nepomôže

Andrew Weaver na margo hollywoodskeho filmu štipľavo poznamenal, že jeho gigantický rozpočet by jemu a jeho kolegom desaťnásobne pokryl celoživotný výskum. V tom prípade by ani nebolo problémom zistiť, ktoré zo scenárov globálneho otepľovania sú naozaj najpravdepodobnejšie, a ktoré sú iba strašením. Povedal, že bude jedným z prvých, ktorí si film o klimatickom pekle pozrú, lebo môže byť veľmi zábavný. Podľa neho verejnosť nepomýli, ale ani jej nepomôže v tom, aby lepšie chápala klimatológiu.