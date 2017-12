NASA vypustila na orbitu satelit na preverenie Einsteinovej teórie relativity

20. apr 2004 o 22:30 TASR

Mys Canaveral 20. apríla (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vypustil dnes na obežnú dráhu Zeme satelit, ktorý má v praxi otestovať Einsteinovu všeobecnú teóriu relativity.

Satelit menom Gravity Probe B patrí medzi najpresnejšie vedecké prístroje, aké kedy ľudstvo zostrojilo. Po 24-hodinovom oneskorí ho vyniesol dnes popoludní na orbitu Boeing Co. Delta 2 z odpaľovacej rampy na leteckej základni Vandenberg v Kalifornii.

Deň predtým riaditelia Boeingu a Kennedyho vesmírneho strediska na Floride na poslednú chvíľu zrušili štart satelitu, keď sa v posledných minútach odpočítavania objavil problém so softvérom.

Vesmírna misia, ktorej nápad sa zrodil pred 45 rokmi, overí revolučnú časť Einsteinovej všeobecnej teórie relativity, podľa ktorej sa priestor a čas zakrivujú v prítomnosti mohutných hmotných objektov. Einstein predpovedal, že objekty ako hviezdy, planéty či čierne diery vďaka svojej rotácii deformujú čas i priestor spôsobom, ktorý možno prirovnať k víreniu tornáda.

Satelit vynesie na obežnú dráhu Zeme štyri kryštálové guľôčky veľkosti pingpongovej loptičky, uzavreté vo vákuu. Guľôčky budú na orbite ochladené na takmer absolútnu nulu a uvedené do pohybu o rýchlosti 10.000-krát za minútu, čím sa stanú najpresnejším gyroskopom, aký bol kedy zostrojený človekom.

Ak mal Albert Einstein pravdu, pohyb guľôčok by mala narušiť prítomnosť Zeme, a satelit by mal zaznamenať chýbajúce časti času a priestoru z orbity každej z nich. Takýto efekt nedokážu zaregistrovať počas svojho pobytu na orbite kozmonauti a až dosiaľ nedokázali vedci vyrobiť dostatočne presné prístroje, ktoré by túto odchýlku dokázali zmerať.

Satelit Gravity Probe B v hodnote 700 miliónov dolárov bol vynesený na obežnú dráhu Zeme do oblasti jej pólov. Najprv strávi dva mesiace zahrievaním a prípravou na experiment a nasledujúcich 16 mesiacov bude uskutočňovať merania. Vedci v NASA veria, že po skončení misie budú mať v rukách rukolapný dôkaz Einsteinovej teórie.