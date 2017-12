Microsoft: dvadsať nových dier

21. apr 2004 o 0:00

Microsoft minulý týždeň vydal tri softvérové záplaty, ktoré opravujú dvadsať nových bezpečnostných chýb v jeho rôznych produktoch vrátane operačných systémov Windows a programu Outlook Express. Výrobca chyby považuje za závažné a pripúšťa, že ak ich využijú hackeri, môžu ukradnúť z počítača obete citlivé dáta.

Všetkých používateľov svojich programov preto vyzýva, aby zo špeciálnej webovej stránky windowsupdate.microsoft.com stiahli záplaty bezpečnostných dier, ktoré nedostatky v ich systéme odstránia. "Ľudia by mali pochopiť, že je nutné stiahnuť si aktualizácie čo najskôr," upozornil Vincent Gulloto, viceprezident spoločnosti Network Associates, ktorá sa zaoberá aj výrobou antivírusového softvéru.

Najmenej šesť nových dier robí operačný systém Windows náchylný podľahnúť vírusom podobným MSBlastu, ktorý vlani v auguste napadol osem miliónov počítačov a umožňuje útočníkovi prebrať kontrolu nad počítačom obete.

Ďalšia chyba sa týka spoločného súboru používaného Internet Explorerom, Outlookom a Outlook Expressom a otvára do počítača cestu vírusu v prípade, ak používateľ klikne na špeciálne pripravený odkaz na internetovej stránke. Iný nedostatok zasa umožňuje útočníkovi vytvoriť súbor, vďaka ktorému by mohol získať kontrolu nad napadnutým počítačom so systémom Windows NT, 2000 alebo XP.

Napriek závažnosti chýb ich Microsoft tentoraz nevydával postupne, hoci od ich objavenia už zväčša uplynulo niekoľko mesiacov, ale všetky naraz podľa plánovaného harmonogramu. Používateľom by to malo uľahčiť ich aplikáciu, keďže môžu jednoducho získať všetky naraz.

Pre nával používateľov snažiacich sa stiahnuť si z internetu opravy sa minulý týždeň dokonca stala webová stránka Microsoft Windows Update na niekoľko hodín nedostupnou. Opravu sa totiž snažili stiahnuť 3-4 milióny ľudí za hodinu, čo je o polovicu viac, ako pri predchádzajúcich opravách, a prenášaná kapacita zo stránky Microsoftu dosiahla viac než 50 gigabajtov za sekundu.

V súčasnosti je už stránka bez problémov dostupná a podľa odborníkov by si mali všetci stiahnuť záplaty najneskôr do konca týždňa. (čtk, reuters, tb)

windowsupdate.microsoft.com

Ako nainštalovať aktualizácie a ochrániť svoj počítač

1. V Internet Exploreri otvorte stránku http://windowsupdate.microsoft.com a kliknite na "Vyhľadať aktualizácie".

2. Po krátkom čase sa zobrazí zoznam dostupných aktualizácií. Ak sa niektoré objavia aj v časti "Dôležité aktualizácie a aktualizácie Service Pack", kliknite na "Prezrieť a inštalovať aktualizácie" a potvrďte voľbu v dialógu, ktorý sa zobrazí.

3. Počkajte na stiahnutie a nainštalovanie aplikácií a po nej reštartujte počítač, keď budete na to vyzvaní.