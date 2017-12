TuneXP - najrýchlejšie, ako sa dá

Rýchlosť štartu a práce operačného systému sú neraz nedostatočné. Majitelia systémov Windows XP však môžu siahnuť po efektívnom nástroji na jeho zrýchlenie.

21. apr 2004 o 0:00 Milan Gigel

V jednoduchom menu TuneXP zväčša stačí jednorazovo povoliť hodnoty, ktoré vývojári systému ponechali deaktivované. Systém totiž nie je optimalizovaný už od jeho inštalácie kvôli kompatibilite so širokou škálou hardvéru a softvéru. Optimalizácie, ktoré program ponúka, zoskupil autor nástroja do štyroch skupín. Prvá z nich - najdôležitejšia - nastavuje parametre, ktoré súvisia so správou operačnej pamäte a súbormi uloženými na pevnom disku. K dispozícii sú nastavenia, ktoré pomôžu, aby bola operačná pamäť rýchlejšie uvoľňovaná po ukončení programov, alebo, naopak, aby bola časť operačnej pamäte využitá na rýchlejší štart programov a kratší čas reakcie na požiadavky. To umožní zvýšiť výkon starších počítačov a notebookov s nedostatočným množstvom RAM i posilniť výkon silných stolových počítačov.

Autor nezabudol ani na skrátenie kritických časov, ktoré súvisia so štartom a ukončením operačného systému. Kým zrýchlenie ukončovania dosahuje TuneXP skrátením časových limitov čakania na ukončenie aplikácií, pre optimalizáciu rýchlosti štartu prináša zriedkavejšie riešenie. Snaží sa totiž uložiť všetky súbory potrebné pre štart na časť pevného disku, ktorá poskytuje najvyšší výkon. Na celkový výkon systému majú vplyv i niektoré nastavenia hardvéru a služieb operačného systému, ktoré možno jednoducho aktivovať.

Programu nechýba ani stručná dokumentácia, ktorá obsahuje popis vhodnosti nasadenia jednotlivých volieb. Štatistický pohľad hovorí sám za seba - takmer tri štvrtiny z nich sú odporúčané pre každého. Prečo si teda nezrýchliť svoj systém?

