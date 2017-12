Včera sa začal Cofax

21. apr 2004 o 0:00

Včera sa na bratislavskom výstavisku Incheba začala výstava informačných technológií a kancelárskej techniky Cofax. Hlavným lákadlom tohto ročníka má byť sekcia venovaná digitálnej fotografii, súčasťou programu budú aj majstrovstvá Slovenska v počítačových hrách. Dnes večer udelia aj ceny pre IT osobnosť a firmu roka a ocenenie Počítadlo 2004 pre najpokrokovejší technologický produkt na slovenskom trhu. Cofax potrvá do piatka, výstava je otvorená od 10.00 do 18.00 h, v posledný deň len do 16.00 h. (tb)

www.cofax.sk